De la Ruta de los Siete Lagos a las viviendas Procrear: el paquete de obras que Nación le cedió a Neuquén

El millonario paquete de obras que Nación le cedió a Neuquén: qué pasa con Vaca Muerta y Siete Lagos

El gobernador Rolando Figueroa se reunió este lunes en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, para firmar una serie de convenios necesarios para el avance de obras viales, hidráulicas y de viviendas en la provincia.

Uno de los convenios es para la ejecución de la obra del canal aliviador de Vaca Muerta , en la presa Portezuelo Grande , que será desarrollada y contratada en el ámbito del Estado nacional. El acuerdo, que el gobernador suscribió con el ministro Caputo, tiene por objeto establecer un marco de colaboración institucional, técnica y operativa entre las partes para facilitar la concreción de la obra.

En los considerandos del acuerdo se destaca que, a partir de una causa judicial, se impuso al Estado nacional la obligación de realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa. Portezuelo Grande está emplazada sobre el río Neuquén y es una infraestructura de significativa importancia para la regulación hídrica de la cuenca, la seguridad de la población ribereña y el desarrollo de las actividades productivas y energéticas.

El proyecto contempla la construcción de un canal aliviador de aproximadamente 1.620 metros sobre la margen derecha de la presa, con una capacidad de cuatro mil metros cúbicos por segundo. Permitirá incrementar la capacidad de evacuación de caudales del sistema y mejorar las condiciones de seguridad de la presa frente a crecidas extraordinarias.

“Esto tiene hace muchos años un fallo y la verdad es que también es la primera vez que un gobierno acepta trabajar en este sentido para cancelar esa deuda ”, recordó Figueroa más temprano durante una entrevista.

Además, indicó que avanzaron en el traspaso de rutas nacionales, que “son todo un tema en la provincia. Nosotros estamos haciendo 1.000 kilómetros de rutas y repavimentando 650. Hemos absorbido algunas rutas nacionales y comenzamos inmediatamente a hacer las obras”. “Hay muchas rutas nacionales en la provincia que tenemos que mejorar y eso siempre forma parte de la agenda cuando nos reunimos con los ministros”, agregó.

También se firmó un convenio entre la Provincia y la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Se trata del acuerdo de transferencia del desarrollo urbanístico de 140 viviendas del Procrear a finalizar en la ciudad de Centenario. Figueroa lo suscribió con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia.

El "elefante blanco" de Centenario, las viviendas del Procrear II. Sebastián Fariña Petersen

Provincia se hará cargo de obras en la ruta de Siete Lagos

Por otra parte, se firmó un acuerdo con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. Por este acuerdo, el organismo nacional cede a la Provincia la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento integral y prestación de servicios sobre el tramo de la Ruta Nacional 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, desde la progresiva 2116,14 hasta la 2211,43.

La Provincia se encargará del mantenimiento y ejecución de obras; conservación, mejoramiento y mantenimiento de calzada, banquinas, zona marginal de camino, puentes, señalamiento vertical y horizontal, sistema lumínico, condiciones de seguridad, señalética y condiciones estructurales del pavimento; limpieza y conservación de alcantarillas y sumideros; reparación y/o reposición de barandas; conservación y reposición de taludes y contrataludes, entre otras tareas.

La Provincia establecerá y decidirá el plan de obras e inversiones a ejecutar sobre la traza. Podrá realizar las tareas por administración, mediante terceros o a través del sistema de gestión, contratación y certificación que estime más conveniente, y aportará el financiamiento necesario. Podrá promover la implementación de un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre todo o parte de la traza.

Otro de los acuerdos viales es para la cesión de la posición contractual de la obra de la Circunvalación de Villa la Angostura. Para poder finalizar las tareas pendientes de la obra, era necesario que Vialidad Nacional ceda su posición contractual a la Provincia. Se trata del contrato suscripto entre el organismo nacional y la unión transitoria de empresas entre CODI, Conevial y Vial Agro La Angostura.

La Provincia se encargará de abonar a la empresa los certificados de avance de obra de los trabajos priorizados para la rehabilitación y mantenimiento de las calzadas emitidos con posterioridad a la suscripción del convenio.

El 12° Distrito Neuquén de Vialidad Nacional y la Provincia elaborarán, en un plazo de 10 días hábiles, un acta de constatación de avance y ejecución de la obra realizada, la cual deberá contener el informe de las tareas pendientes.

El Estado nacional mantendrá a su exclusivo cargo la responsabilidad por el reconocimiento, tramitación y pago de los certificados de obra correspondientes a los trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la fecha de corte que surja del acta de constatación y a la suscripción del presente acuerdo.