Cortes de motos y escapes libres: una noche de furia para los vecinos del Alto Valle.

El ruido de los motores, las aceleradas y los escapes que retumban en plena madrugada volvieron a generar malestar entre los vecinos del Alto Valle . Durante este fin de semana, grupos de motociclistas realizaron recorridos y maniobras ruidosas en distintos sectores de Neuquén y Centenario, donde muchas familias no pudieron descansar.

Las quejas llegaron desde dos puntos de la región. En Neuquén capital, una vecina compartió en las redes sociales imágenes de un grupo de motoqueros que circulaba por la zona del Alto, sobre la avenida Argentina. El sonido de los motores y los escapes modificados se escuchaba a gran distancia y, según relató, el paso de las motos terminó convirtiéndose en una molestia para quienes intentaban dormir.

La situación no pasó inadvertida y volvió a generar comentarios de otros usuarios que manifestaron haber atravesado situaciones similares. Para quienes viven en esos sectores, el problema no es solamente el ruido de una moto que pasa ocasionalmente, sino las recorridas de grupos que aceleran, hacen cortes y utilizan escapes preparados para producir sonidos mucho más fuertes que los habituales.

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En Centenario, una vecina salió a buscar las patentes

En Centenario, el cansancio de una vecina terminó en un fuerte cruce con uno de los motociclistas que circulaba por calle Belgrano. Harta de los ruidos que interrumpían el descanso, decidió salir a la calle para intentar identificar a los responsables y conseguir las patentes de las motos para realizar las denuncias correspondientes.

El intercambio quedó registrado en un video que también comenzó a circular en redes sociales. Allí se escucha a la mujer reclamar por el comportamiento de los motociclistas y cuestionar que sean los propios vecinos quienes tengan que salir a reunir información para denunciar las molestias.

"¿Patente tengo que denunciar yo todo? Bueno, rey, si todos trabajamos, entonces me imagino que debés entender que si no te dejan dormir por el corte de la moto, no podés vivir, ¿no?", le planteó al joven.

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Un problema que se repite durante las madrugadas

Los reclamos por las motos con escapes modificados no son nuevos en las ciudades del Alto Valle. Las aceleradas, los cortes y las recorridas nocturnas suelen generar molestias en barrios donde las familias intentan descansar, especialmente durante los fines de semana.

El problema también alcanza a personas que deben levantarse temprano para trabajar, adultos mayores, niños y quienes necesitan dormir para cumplir con sus actividades diarias.

En este caso, los episodios registrados en Neuquén y Centenario muestran el malestar de vecinos que ya no se conforman con expresar su enojo desde sus casas. En Centenario, una mujer decidió salir a buscar las identificaciones de las motos para avanzar con una denuncia, mientras que en Neuquén otra vecina eligió mostrar en las redes sociales cómo fue el paso de los motociclistas por la avenida Argentina.