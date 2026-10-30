Conmoción por la muerte de un joven en San Patricio del Chañar: qué se sabe

El cuerpo sin vida fue encontrado este viernes al mediodía en una vivienda de la localidad. Intervino personal policial y el Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo fue encontrado en el patio de la vivienda.

San Patricio del Chañar se encuentra conmocionada luego de darse a conocer el fallecimiento de un vecino de la localidad. El cuerpo sin vida fue encontrado en su domicilio en horas del mediodía.

El trágico suceso se conoció este viernes 30 de octubre pasadas las 12:00 horas cuando el cadáver del joven mayor de edad fue descubierto en el predio de un domicilio, a metros de la vereda.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén , el hecho ocurrió en una vivienda de calle Michay, entre Copahue y Chos Malal.

Luego de recibir el alerta, personal policial de la Comisaría 13 trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias y las causas de la muerte.

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Qué logró determinar la investigación

En horas de la tarde, se confirmó que lamentablemente el joven de 19 años habría tomado la decisión de acabar con su vida.

Según fuentes consultadas por este medio, el fallecido era oriundo de San Patricio del Chañar y atravesada un severo cuadro de depresión.

Tras realizar las tareas y aplicar el protocolo establecido, el Ministerio Público Fiscal entregó el cuerpo a su familia.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, pedí ayuda. No estás solo: Centro de Asistencia al Suicida: 135 Salud Mental Responde Neuquén: 0800-999-0091 las 24 horas

"Estamos conmovidos hace bastante"

Entre diciembre y febrero último se habían registrado otras cuatro muertes por suicidio que conmovieron la localidad de San Patricio del Chañar. "En un pueblo como este nos conocemos todos. Cuando pasa algo así, te pasa de cerca", dijo a principios de año Hector Werro, diácono de la Parroquia, a LM Neuquén.

Los vecinos que tomaron esa drástica decisón fueron una trabajadora de una escuela, un petrolero, un entrenador y otro vecino, de entre 23 y 30 años, todos conocidos en la pequeña localidad que cuenta entre 13 y 15 mil habitantes próximos a Vaca Muerta.

"En teoría acá abunda la riqueza, pero cualquier chico que termina el secundario y quiere seguir estudiando tiene que irse a Neuquén. Es carísimo vivir allá. Si no hay una familia con resto importante, es un serio interrogante. Poco a poco eso genera incertidumbre. No saber para qué, no saber cómo", reflexionó en su momento.

El diácono recordó que en 52 años El Chañar se puso “patas para arriba”. Migraciones internas, toma de tierras con 500 o 600 familias, crecimiento inmobiliario, pérdida de chacras productivas. “Somos muy variopintos”, describió. Y en ese mosaico, la red social se vuelve frágil. Sumado a esto, señaló a que hay un problema de salud pública central: "Tenemos un incendio y vienen los bomberos enseguida. Pero en el hospital, no hay guardia de salud mental".