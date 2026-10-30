ATEN resolvió ir al paro por 48 horas: qué días se verán afectadas las clases en Neuquén

Lo definió en la tarde de este viernes el plenario de secretarios generales que tuvo lugar en Cutral Co. Detalles de la modalidad que tendrá la medida de fuerza.

El plenario de secrertarios generales de ATEN , que se desarrolló este viernes en la ciudad de Cutral Co, resolvió rechazar la propuesta salarial del gobierno neuquino y realizar un paro docente por 48 horas para la próxima semana.

“Las asambleas se han expresado y por unanimidad se rechaza la propuesta del gobierno y se convoca a un paro y movilizaciòn por 48 horas para el martes 3 y miércoles 4 de noviembre”, señaló la secretaria general de Aten, Fany Mansilla.

Sesionó este viernes el plenario sesionó también en memoria de Nancy Godoy, la docente correntina víctima de femicidio en inmediaciones de una escuela rural. Los docentes neuquinos se solidarizaron con la familia y exigieron justicia por el brutal femicidio.

Participaron del plenario, la Comisión Directiva Provincial y los seretaros generales de las Seccionales Añelo, Andacollo, Aluminé, Chos Malal, Centenario, Cutral Có, Loncopué, Las Lajas, Las Coloradas, El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila, San Patricio del Chañar, Neuquén, Plottier, Senillosa, Junín de los Andes, Zapala, Villa La Angostura, con la ausencia de El Huecú y San Martín de los Andes por distintos impedimentos. El Plenario fue presidido por la secretaria General, Fany Mansilla.

Gentileza ATEN

Exigencias del gremio docente para llegar a un acuerdo

Tras un extenso debate entte los secretarios generales que llevaron el mandato de sus asambleas, ATEN resolvió:

1) Rechazo a la propuesta del Gobierno.

2) Paro por 48 horas para el martes 3 y miércoles 4: con actividades por seccional el día martes y movilización provincial el día miércole s.

s. 3) Aumento del 50% de recomposición al básico camino a la canasta familiar .

. 4) Derogación del Adicional y pase al básico de dichos montos.

5 ) IPC mensual y real a partir de enero 2027.

6) Plan estatal de viviendas en todas las localidades.

7) Aumento de presupuesto para infraestructura y partidas.

8) Pago en tiempo forma del adicional por Movilidad.

Gentileza ATEN

La oferta del Gobierno provincial

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo neuquino en la mesa paritaria para el primer semestre de 2027 contemplaba los siguientes puntos:

Actualización por IPC semestral : Aplicación de la variación de inflación para el período enero-junio 2027, dividida en dos tramos de liquidación: abril de 2027 (calculado sobre los haberes de marzo con el acumulado de IPC de enero, febrero y marzo) y julio de 2027 (calculado sobre el haber de abril con el IPC de abril, mayo y junio).

: Aplicación de la variación de inflación para el período enero-junio 2027, dividida en dos tramos de liquidación: abril de 2027 (calculado sobre los haberes de marzo con el acumulado de IPC de enero, febrero y marzo) y julio de 2027 (calculado sobre el haber de abril con el IPC de abril, mayo y junio). Aumento porcentual del 4% : Un incremento fijo del 4% sobre los haberes correspondientes al mes de enero de 2027.

: Un incremento fijo del 4% sobre los haberes correspondientes al mes de enero de 2027. Suma extraordinaria de $480.000 : La entrega de una compensación neta, de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, abonable por cargo durante la segunda quincena de enero de 2027.

: La entrega de una compensación neta, de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, abonable por cargo durante la segunda quincena de enero de 2027. Asunción provincial de partidas nacionales: La ratificación de que la Provincia se haría cargo de la liquidación del FONID y del ítem de conectividad, junto con la actualización de las asignaciones familiares.

Repudio a la presencia de Javier Milei en Neuquén

El plenario de secretarios generales de ATEN también resolvió expresar su “repudio” a la presencia del presidente Javier Milei, visita anunciada para este sábado para inagurar un templo evangélico. Señalaron que es el “responsable del aumento de la pobreza, la destrucción de la economía y el desfinanciamiento de la educación pública”.