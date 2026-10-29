Los reveladores audios previos al choque de trenes de alta velocidad que dejaron 69 muertos en España

Las grabaciones registraron lo que sucedió en los minutos previos al trágico accidente, mientras uno de los trenes circulaba a más de 175 km/h.

El AVE de Renfe embistió por detrás al Iryo que seguía detenido en Urda tras las fallas del sistema de seguridad (Foto: Headtopics)

El choque de trenes de alta velocidad en España dejó al menos 68 muertos, decenas de heridos y desaparecidos. Dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén tras el choque. "Esto es apocalíptico", afirmaron los sobrevivientes, y en las últimas horas se conocieron los audios previos a la tragedia.

La maquinista del tren de Iryo avisó que no podía avanzar, pero el AVE de Renfe que circulaba detrás ya tenía autorización para retomar la marcha. Los audios del centro de control reconstruyen los minutos anteriores al choque de trenes que dejó al menos 69 muertos en España.

El AVE 2080 embistió por detrás al Iryo 6076, detenido cerca de Urda, en la provincia de Toledo, el miércoles 28 de octubre a las 8:53, hora española. Las comunicaciones registran una falla del sistema de seguridad y las instrucciones que recibieron ambas cabinas.

El balance de fallecidos aumentó este jueves a 69, tras la muerte de uno de los heridos hospitalizados. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó la actualización después de una reunión de coordinación de la emergencia.

La orden de volver a circular con “marcha normal”

La secuencia comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando falló el sistema LZB y se detuvieron seis trenes. Ese dispositivo transmite indicaciones a la cabina y supervisa continuamente la velocidad, con capacidad para activar el freno de emergencia si se superan los límites establecidos.

Desde el centro de Atocha se autorizó al AVE a retomar la marcha; la foto corresponde a una visita de 2018 (Foto: Caminando Ingeniería)

El conductor del AVE se comunicó con Atocha a las 8:31. En el intercambio se escuchan consultas entre los operadores mientras intentan resolver la incidencia: “nos estamos liando”, dice uno de ellos antes de completar las instrucciones.

A las 8:36 llegó la autorización para desconectar y reconectar el LZB y continuar bajo señalización lateral. El maquinista pidió confirmar la indicación: “¿Con marcha normal?”. Desde el control respondieron: “Sí”.

Dramáticos audios: los avisos antes del fatal impacto

Cinco minutos después, a las 8:41, la conductora del Iryo informó que estaba detenida ante la señal de entrada de Urda por una pérdida de transmisión. Su tren no conseguía recuperar la circulación. La mujer volvió a llamar cerca de las 8:48 porque el equipo no le permitía reiniciar el sistema. “Estoy todavía detenida ante la señal de entrada”, advirtió. Desde Atocha le indicaron que retomara el recorrido cuando pudiera y que avisara si tenía problemas.

El AVE, en cambio, continuó avanzando y alcanzó al convoy inmovilizado minutos después. Esa sucesión de órdenes y advertencias quedó en el centro de la reconstrucción del accidente.

La investigación y el reclamo de los maquinistas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó inicialmente a una decisión errónea del centro de control al permitir que el AVE reanudara la marcha con otro tren detenido. La determinación de las responsabilidades sigue sujeta a las investigaciones.

El portavoz del sindicato Semaf, Diego Martín, cuestionó la difusión de audios que calificó de sesgados y pidió esperar a contar con toda la información antes de atribuir culpas. El gremio mantuvo la huelga convocada para este jueves por reclamos de seguridad.

Los audios registraron la orden de “marcha normal” al AVE antes de que alcanzara al Iryo detenido sobre la misma vía (Foto: AFP / Javier Soriano)

El presidente Pedro Sánchez prometió esclarecer las causas y responder ante eventuales negligencias o fallas del sistema. El Gobierno declaró tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre.

La atención a las víctimas continúa: García-Page informó que 50 personas seguían hospitalizadas y otras 60 recibieron el alta. Renfe mantiene interrumpida la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ofrece cambios y anulaciones sin costo y anunció un plan alternativo de transporte desde el viernes.