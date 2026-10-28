"Trabajamos con un objetivo claro: que cada neuquino llegue a tener su vivienda", aseguró Figueroa

El gobernador encabezó el acto de entrega de una segunda etapa de 50 viviendas en Cuenca XV Intermedia. El desarrollo habitacional de 102 casas quedó formalmente finalizado y adjudicado.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes un acto durante el cual el Gobierno provincial concluyó la entrega de un conjunto de 102 viviendas ubicado en el sector Cuenca XV Intermedia (Z1) de Neuquén capital .

“Cuando se trabaja en equipo es mucho más fácil”, aseguró el gobernador y destacó las mejoras que se realizaron y se proyectan en el barrio. “Tiene cordón cuneta, pavimento en todos los lugares y la posibilidad de tener dos escuelas: un CPEM y una EPET”, indicó y recalcó que también se está construyendo una comisaría y una posta sanitaria, “con lo cual todo el barrio ha mejorado en la posibilidad de obtener sus servicios”.

“Esto marca que estamos trabajando en un objetivo claro, que es que cada neuquino pueda llegar a tener su vivienda. No vamos a parar hasta que eso suceda”, manifestó y remarcó que “esto que está sucediendo en Neuquén no sucede en otro lugar del país; no podemos naturalizarlo. Es gracias a un gran trabajo en equipo de todos los neuquinos”.

“Vamos por etapas y las estamos cumpliendo. Nos queda aún mucho por recorrer, pero vía la posibilidad de tener una vivienda, un terreno o el préstamo para construirse la vivienda al gusto de cada uno, todo está en marcha desde el Gobierno de la provincia del Neuquén”, finalizó.

La entrega de las unidades se llevó adelante desde el Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Esta entrega correspondió a una segunda etapa de 50 viviendas del plan habitacional, alcanzando la cobertura completa y definitiva del proyecto. Las unidades se iniciaron en marzo de 2022 con financiamiento nacional y fueron culminadas mediante una importante inversión asumida por la Provincia para garantizar la finalización de la obra, que implicó un monto actualizado total de más de 13.160 millones de pesos.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi señaló que la entrega de las viviendas permite cumplir “un nuevo sueño. En este caso, para 50 familias de la ciudad de Neuquén, en este barrio Z1 que viene creciendo y desarrollándose día a día”.

“Hoy estamos completando esta segunda etapa, pero al mismo tiempo estamos ejecutando otras viviendas más dentro de la ciudad capital y desarrollando loteos con servicios y créditos del Neuquén Habita”, expresó la funcionaria y remarcó que “forma parte de una política integral que venimos desarrollando, que busca brindar soluciones habitacionales a más familias neuquinas”.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, consideró que la oportunidad que tienen las familias neuquinas de recibir una vivienda “es una situación que no sucede en el país”. “Hoy los neuquinos le demostramos al país de lo que somos capaces”, dijo y agregó: “Sentimos que los neuquinos somos un ejemplo en el país”.

“Estoy orgulloso de acompañarlo al gobernador, a la ministra, a todo el equipo y además llevar adelante un plan estratégico en toda la ciudad de Neuquén”, concluyó Gaido.

Las viviendas del sector Z1 constan de dos dormitorios, baño y cocina-comedor. El proyecto incluye 97 prototipos de construcción tradicional de 61,29 metros cuadrados cubiertos y 5 prototipos adaptados para personas con movilidad reducida, de 66,45 metros cuadrados. Asimismo, cada unidad se entregó equipada con termotanque solar, termotanque a gas, cocina a gas y calefactor a gas.

A la concreción de estas soluciones habitacionales finalizadas, se suma que durante 2026 el Gobierno provincial licitó el desarrollo de 158 nuevas viviendas en este mismo sector de Cuenca XV Intermedia. Esta nueva proyección habitacional reforzará la expansión planificada en la capital, incrementando la oferta de hogares equipados con infraestructura y servicios básicos para más familias de la región.

Con la finalización de estas 102 soluciones habitacionales en la capital provincial, la gestión de gobierno reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la vivienda propia y consolidar el desarrollo urbano sostenible e inclusivo en todo el territorio neuquino.