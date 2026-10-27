¿Dónde está Flávio Bolsonaro?: las fuertes versiones de un escape y una maniobra de encubrimiento en Argentina

Medios locales afirman que el excandidato presidencial viajó de forma irregular. Tenía prohibición de salir de Brasil.

El excandidato presidencial tiene la prohibición de salir del país y le habían solicitado entregar sus pasaportes a la Justicia.

Este martes por la mañana un avión fue retenido en Puerto Iguazú , Argentina, donde estaba planeado que se iniciara un viaje a Estados Unidos. Una de las sospechas es que uno de los pasajeros era Flávio Bolsonaro .

El excandidato presidencial del Partido Liberal (PL) tiene la prohibición de salir del país y le habían solicitado entregar sus pasaportes a la Justicia.

En medio de esta maniobra donde se desconoce su paradero, aliados de Bolsonaro afirmaron a Folha Sao Paulo que ya está camino a Estados Unidos , con Florida como destino final junto a su esposa e hijas.

Según revelaron, el senador habría decidido escapar dos días después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula Da Silva, y el vuelo debería aterrizar en algunas horas.

Al mismo tiempo, indicaron que el vuelo detenido en Argentina habría sido una maniobra de encubrimiento, realizada por el coordinador de campaña de Bolsonaro, Rogério Marinho, quien incluso inmediatamente negó que haya salido del país.

La familia Bolsonaro pedirá asilo político

Según reveló el diario Metrópoles, Bolsonaro y su familia pedirían asilo político a Donald Trump. Su administración ya fue notificada de esta solicitud. Desde Folha Sao Paulo afirmaron que la respuesta sería positiva.

La fuga habría sido organizada por Flávio en el último minuto con la ayuda de un selecto grupo de aliados en Brasil y Estados Unidos, para evitar filtraciones, indicaron.

En Brasil se encargaron de que pueda realizar el vuelo, mientras que en suelo estadounidense otro grupo espera a que aterrice de forma segura.

Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil y su entorno negó un viaje a la Argentina (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)

El partido de Lula pide la detención y alerta roja de Interpol

Al conocerse la fuga del referente del Partido Liberal, los diputados Lindbergh Farias (PT-RJ) y Rogério Correia (PT-MG), junto con la diputada federal electa Ana Elisa (PT-MG), solicitaron al ministro Alexandre de Moraes la detención preventiva del senador Flávio Bolsonaro y que su nombre se incluya en una alerta roja de Interpol.

Esta medida es una alerta mundial emitida por Interpol para localizar y solicitar la detención provisional de prófugos de la justicia hasta que se produzca la extradición.

La Justicia le sacó los pasaportes diplomáticos a Bolsonaro

La Policía Federal brasileña (PF) investiga si Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y desplegó controles en inmediaciones de su casa para determinar su paradero y cancelaron sus pasaportes diplomáticos.

Los agentes revisan además los registros de los pasos fronterizos y los vuelos internacionales, mientras crecen las dudas sobre donde se encuentra.

Según informó Folha de S.Paulo, los investigadores están rastreando los puntos de entrada y salida del país para comprobar si el senador abandonó Brasil.

Este martes temprano por la mañana, un avión privado de la empresa Baires Fly quedó retenido este martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde debía iniciar un viaje a Estados Unidos. La sospecha es que uno de sus pasajeros iba a ser Flávio Bolsonaro, que tiene prohibido salir de Brasil.

La aeronave llegó desde Buenos Aires y tenía previsto embarcar a cuatro pasajeros, con una tripulación de dos comandantes y una azafata. El plan de vuelo fue cancelado y no está confirmado que el senador fuera a abordar.