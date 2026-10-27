Operativo en el oeste: no pudo disimular ante la Policía y le encontraron dos armas de fuego

El operativo se llevó a cabo el lunes por la noche en inmediaciones de las calles Novella y Rodhe. Fueron cuatro los demorados.

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por la Policía del Neuquén en el oeste capitalino finalizó durante la noche de este lunes con la demora de cuatro hombres y el hallazgo de dos armas de fuego . El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Novella y Rodhe , un punto estratégico donde las fuerzas de seguridad mantienen patrullajes preventivos para reforzar la presencia policial en la vía pública.

Según detallaron fuentes policiales, todo comenzó cerca de las 23.30, cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana realizaban recorridas de prevención por el sector. En ese contexto, los uniformados divisaron un automóvil Volkswagen Vento con varios ocupantes a bordo.

La maniobra imprevista de uno de ellos, que intentó abordar velozmente el vehículo al percatarse de la cercanía del móvil policial, despertó las sospechas del personal y motivó la inmediata interceptación del rodado.

Al proceder con la identificación de los sospechosos, los efectivos le solicitaron a uno de los hombres que exhibiera el contenido de la mochila que llevaba consigo.

Al abrir el bolso, la Policía descubrió en su interior dos artefactos que poseían características similares a las de armas de fuego, por lo que se procedió a asegurar la zona de inmediato para preservar la escena y evitar cualquier tipo de riesgo.

Para continuar con las actuaciones legales y el resguardo de la evidencia, se requirió la intervención de la Comisaría 16.ª, cuya jurisdicción tomó a cargo el procedimiento.

De esta manera, los cuatro involucrados fueron trasladados a la sede policial en calidad de demorados bajo la causa de presunta tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias correspondientes sobre los elementos incautados para determinar su aptitud de disparo.

Dispararon al menos diez veces contra una vivienda en Centenario

Una sucesión de al menos diez disparos contra una vivienda de Centenario despertó a los vecinos del barrio Vista Hermosa este domingo 25 de octubre. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30, en el sector del Polideportivo “Tata Scrivani”, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 52.

De acuerdo con lo informado por el sitio Centenario Digital, los tiros fueron dirigidos hacia el paredón de una casa. La Policía convocó a personal de Criminalística para examinar el lugar y buscar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Por el momento, se desconoce quiénes efectuaron los disparos y cuál fue el motivo del ataque. Una de las versiones que se busca determinar es si los responsables escaparon a bordo de un vehículo.

El episodio alteró el descanso de las familias que viven en las inmediaciones del polideportivo. A primera hora de la mañana, las detonaciones interrumpieron la tranquilidad del sector y alertaron a los vecinos sobre lo que estaba ocurriendo.

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al barrio y constataron que los disparos habían sido dirigidos contra el paredón de una vivienda. Si bien la cantidad de detonaciones generó preocupación, ninguna persona resultó lesionada.

Luego de la intervención inicial, los policías solicitaron la presencia de personal de Criminalística. La convocatoria tuvo como objetivo analizar la escena y buscar vainas u otros elementos que pudieran aportar datos a la investigación.