Se desató Leandro López con una "motosierra total": la extraña propuesta para bajar más "gastos" en Neuquén

El funcionario provincial busca eliminar la Defensoría del Pueblo y ya instruyó a la concejal Denisse Stillger, quien presentó un proyecto en el Concejo Deliberante.

Se desató Leandro López , quien está en modo campaña para la intendencia de la ciudad de Neuquén, y agarró el discurso de la motosierra a lo Javier Milei , para levantar aún más la bandera del ajuse en la política, que había propuesto el intendente Mariano Gaido para congelar las bancas en el Concejo Deliberante .

El presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén ADI-NQN , funcionario del gobierno provincial y referente del espacio Arriba Neuquén , el ala libertaria de La Neuquinidad, salió con los tapones de punta con las propuestas para recortar gastos de la política, y directamente quiere hacerlo de manera más tajante, con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén . Quiere eliminarla y subió el volumen de la campaña.

"El intendente propone limitar el número de concejales en 20 para congelar gasto político. Estamos de acuerdo. Pero no es suficiente. Vamos a proponer eliminar la figura del Defensor del Pueblo", escribió López en su cuenta de X.

El funcionario provincial remató con una cifra, que según sus cálculos sería el costo de mantener esa estructura: "Cuesta 600 millones de pesos, con nulo beneficio para los neuquinos", dijo.

Congelar bancas y algo más: el proyeto de Denisse Stillger

En pocas líneas, avaló la iniciativa del intendente, pero se colocó por encima de ella y abrió un frente nuevo sobre un organismo de control que tiene casi tres décadas de vida en la ciudad. La propuesta la pondrá en discusión la concejal Denisse Stilgger de Arriba Neuquén, para ser incorporada a la reforma que se debatirá en comisión en estos días.

"El proyecto establece que se respetarán los mandatos del actual Defensor del Pueblo y de su adjunto hasta su finalización. Una vez concluida esa etapa, el personal de planta permanente será reasignado al Ejecutivo municipal, conservando su categoría, antigüedad y remuneración", dijo Stillger. Y acotó: "Otro de los puntos centrales es que el 100% del ahorro generado por la eliminación del organismo deberá destinarse a obras públicas. De esta manera, la iniciativa busca reducir el gasto de la estructura municipal y orientar esos recursos a mejoras para la ciudad".

La propuesta de López a través de Stillger apunta a un organismo con bastante historia. La Defensoría del Pueblo fue creada por la Carta Orgánica en 1995 y comenzó a funcionar en 1999. En 1998 el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 8316, que estableció su marco de funcionamiento. Como está incorporada a la Carta Orgánica, eliminarla no sería una decisión administrativa. Requeriría reformar ese texto, igual que el congelamiento de bancas.

Silencio de Gustavo Pereyra

El defensor actual es Gustavo Pereyra, quien no se refirió sobre este tema. Es que, lejos de la imagen de un organismo sobrado de recursos, el año pasado advirtió que los fondos eran insuficientes para cubrir los gastos básicos y presentó un presupuesto 2026 con un incremento del 25 por ciento, basado en lo ejecutado. Durante este año, la Defensoría registró más de 700 actuaciones y en junio pasó a una nueva sede en Bouquet Roldán 269.

Sebastián Fariña Petersen

El debate sobre la utilidad del organismo tampoco es nuevo. sino que tiene antecedentes. En 2023, el entonces defensor Ricardo Riva discutió en el Concejo con el MPN sobre el alcance de la enmienda de 2021. Riva sostuvo que los vecinos habían votado "por bajar el costo de la política", no por modificar los mandatos del Defensor, y que el organismo debía resguardarse como el último contrapoder.

La discusión del ajuste en la política se reimpulsó el pasado lunes 20 de octubre cuando Gaido anunció que enviaría al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para congelar el número de concejales de la ciudad. El proyecto requerirá una enmienda de la Carta Orgánica y un llamado a referéndum para avalar el cambio.

El proyecto requiere una enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica, que define la conformación del cuerpo. Hoy el Deliberante tiene 18 integrantes, aunque con la legislación actual debería estar por encima de 20. La Carta Orgánica prevé que, cuando el municipio supere los 200.000 habitantes, se incremente el número de concejales según una escala. La ciudad ya pasó ese umbral hace rato. Si no se toca el texto, el Concejo debería crecer.

El intendente usó como ejemplo su propia planta. Aseguró que el municipio tiene la misma cantidad de empleados que cuando asumió hace más de seis años, 3.500 trabajadores, y que destina un 22 por ciento de sus recursos al pago de personal.

La enmienda y la consulta pública

La consulta se hará con el mismo mecanismo que ya le dio resultado. Gaido explicó que será una consulta a la ciudadanía en el momento electoral, aprovechando las elecciones del año que viene. Recordó que cuando propuso eliminar las elecciones de medio término la ciudadanía lo acompañó con el 66 por ciento de los votos.

Claudio Espinoza

El intendente no es el único que quiere apropiarse de la agenda del ajuste. Desde La Libertad Avanza, la senadora Nadia Márquez lo cruzó apenas lanzó la propuesta. Planteó que la reducción del gasto político debía empezar por la publicidad oficial y no por la cantidad de representantes en el Concejo Deliberante.

En ese contexto aparece Leandro López. Con un perfil que se reconoce como liberal dentro de La Neuquinidad, no confronta con Gaido. Le da la razón y después le marca la cancha. La fórmula "estamos de acuerdo, pero no es suficiente" lo deja como el que va más lejos sin romper con un aliado del gobernador.

Leandro López quiere ser intendente: ¿Desde cuándo?

La aspiración de López viene desde 2022, como dirigente del PRO, cuando aseguró que quería ser intendente de la ciudad de Neuquén, y la asamblea de ese partido llegó a proclamarlo candidato. Fue concejal y diputado nacional por el macrismo. Hoy conduce la ADI-NQN desde el gabinete provincial y viene de semanas de alto voltaje en redes. Se cruzó con ATE por las afiliaciones en el organismo, con la propia Márquez y con la conducción de CALF.

Gaido no puede volver a ser candidato a intendente, y en el oficialismo capitalino ya circulan nombres para la sucesión. En ese escenario, López elige un tema que tiene llegada inmediata con el electorado que castiga a "la política".

La enmienda de Gaido ya está en el Concejo y apunta a las urnas de 2027. La propuesta de López será enviada por Stillger para la discusión durante la semana.