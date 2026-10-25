Discutían por el robo de un celular en la calle, intervino la policía y encontró drogas en una media

Ocurrió este domingo por la mañana en el barrio Sapere. Intervino personal del Departamento Seguridad Metropolitana.

La intervención comenzó durante este domingo por la mañana.

Una discusión por el presunto robo de un celular en Neuquén derivó en un procedimiento policial y el hallazgo de cocaína entre las pertenencias de un joven. Ocurrió este domingo por la mañana sobre calle Alberti, en el barrio Sapere , mientras efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana realizaban un patrullaje preventivo.

Según informó la Policía, los agentes advirtieron un desorden en la vía pública y se acercaron para intervenir. La situación estaba vinculada con la presunta sustracción de un teléfono, aunque no se brindaron detalles sobre cómo se había originado la discusión ni sobre las personas involucradas.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a un joven y encontraron entre sus pertenencias una media que contenía nueve envoltorios con una sustancia sospechosa.

Ante ese hallazgo, solicitaron la presencia de personal de Antinarcóticos para determinar de qué sustancia se trataba.

Antinarcóticos confirmó el hallazgo de cocaína en Neuquén

De acuerdo con el parte oficial, el personal del Departamento Seguridad Metropolitana detectó el conflicto e intervino para identificar a un sujeto. En ese contexto se produjo el hallazgo de los envoltorios que estaban guardados dentro de una media.

La sospecha sobre su contenido motivó la convocatoria a los especialistas y dio lugar a una intervención relacionada con la presencia de estupefacientes.

Una vez en el lugar, personal de Antinarcóticos realizó el análisis de la sustancia encontrada. El resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 gramos, distribuidos en los nueve envoltorios.

Tras la confirmación, se procedió al secuestro de la sustancia y se dio intervención a la Justicia.

Allanaron dos casas en Cutral Co, detuvieron a un hombre y secuestraron armas de fuego

Personal de la Policía de Neuquén realizó allanamientos en dos domicilios de Cutral Co en el marco de una investigación judicial por lesiones calificadas y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Los resultados de las diligencias resultaron positivos con el secuestro de dos armas de fuego y un hombre detenido.

Los procedimientos se realizaron el jueves 22 de octubre por parte de efectivos de la Comisaría 15° de la localidad neuquina y fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal a partir de distintas tareas de investigación.

"Durante la primera diligencia, que tuvo lugar en un domicilio del barrio Peñi Trapún, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, con su cargador y siete cartuchos", detallaron a través de un comunicado de prensa. Y agregaron que allí también encontraron otros 18 cartuchos del mismo calibre.

El segundo allanamiento, en tanto, se concretó en una casa ubicada en el barrio Pampa de Cutral Co, donde los efectivos encontraron e incautaron un revólver calibre 22 con ocho cartuchos. Asimismo, se realizó la requisa de un vehículo, que no arrojó resultados de interés para la investigación.

Como resultado de este operativo, un hombre fue detenido, mientras que otro fue demorado por registrar un pedido de paradero solicitado por el Ministerio Público Fiscal, a fin de establecer su identidad en sede policial.

Ambas diligencias derivaron de una investigación judicial por lesiones calificadas y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.