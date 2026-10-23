Robó ropa de un local, la revendió y el cliente lo mandó al frente: quedó detenido

El hombre quedó detenido por el robo en un local de indumentaria en San Martín de los Andes. Las prendas que el vecino entregó a la Policía quedaron secuestradas, al igual que el teléfono celular del sospechoso.

Un joven fue detenido por personal de la Policía de Neuquén por el robo de una importante cantidad de ropa de un local comercial ubicado en San Martín de los Andes . Lo curioso es cómo fue identificado, ya que el ladrón revendió las prendas y quien las compró fue la persona que lo entregó ante las autoridades.

Según informaron desde la Policía, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sur logró dar con el paradero del sospechoso, quien estaba siendo indagado por un robo en un local de la comarca andina, ubicado sobre la avenida Koessler . Durante los trabajos pertinentes, además, se recuperaron prendas de vestir que estaban vinculadas al hecho.

"A partir de distintas tareas investigativas y entrevistas, los efectivos lograron reunir información que permitió avanzar con las diligencias", explicaron a través de un comunicado de prensa.

¿Cómo lograron dar con el ladrón? Un vecino realizó la entrega voluntaria de varias prendas de vestir que, según manifestó, le había comprado al sujeto sin saber -en una primera instancia- que eran robadas. Los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Posteriormente, y como resultado de nuevas averiguaciones, el personal policial localizó al sospechoso en un sector de la ciudad y procedió a su demora.

"Tras las diligencias correspondientes y por disposición de la Fiscalía interviniente, se notificó su detención. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de un teléfono celular en el marco de la investigación", concluyeron.

¿Cómo fue el robo?

El local de ropa ya había sido víctima de dos robos en menos de dos semanas y el último episodio había ocurrido el domingo 19 de octubre por la noche, cuando tres delincuentes llegaron al establecimiento, rompieron la puerta de ingreso y escaparon con una importante cantidad de mercadería.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad permitieron observar cómo dos de los sospechosos ingresaron al comercio. Los delincuentes lograron llevarse prendas de vestir, zapatos y otros artículos que se encontraban a la venta.

La indignación de los dueños

Tras el segundo robo, los propietarios de la boutique de ropa realizaron la denuncia correspondiente y fueron citados por la Fiscalía para aportar información sobre lo ocurrido.

Con esa información aportada y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la Justicia pudo autorizar nuevas medidas que permitieron avanzar en la investigación para recuperar al menos una parte de los elementos sustraídos.

Los vecinos de San Martín ya están hartos de la inseguridad

A principios de mes, la preocupación por los hechos de inseguridad derivó en una situación de extrema tensión en un sector de San Martín de los Andes. Un grupo de vecinos se concentró durante dos noches frente a la vivienda de un hombre acusado de cometer un robo y protagonizó incidentes que obligaron a la intervención policial.

El episodio ocurrió en Chacra 30, en el sector conocido como Las 110, de Cordones del Chapelco. La protesta vecinal se produjo después de que el acusado fuera detenido y posteriormente quedara bajo prisión domiciliaria por una causa relacionada con un robo cometido en un comercio de la ciudad.