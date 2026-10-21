Treparon un paredón de cuatro metros para robar ventanas, pero la Policía los sorprendió

El hecho ocurrió este miércoles por la madrugada en una obra en construcción ubicada en José Domene y Lorenzo Crease, en Neuquén. Fue en el marco de un operativo de prevención de la Policía.

Dos hombres treparon un paredón de cuatro metros para robar ventanas de una obra en construcción en Neuquén . Sin embargo, la misión fue frustrada por efectivos de la Policía que realizaba tareas de prevención en la zona. Los vieron salir del predio en actitud sospechosa y cargando las aberturas de aluminio.

De acuerdo a información brindada por la Policía de Neuquén, el procedimiento se llevó a cabo este miércoles por la madrugada e intervino personal de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco III.

"Se demoró a dos hombres que trasladaban cuatro ventanas de aluminio, aparentemente sustraídas de una obra en construcción", detallaron. Y remarcaron que los interceptaron en inmediaciones de las calles José Domene y Lorenzo Crease.

"Los efectivos observaron a los sospechosos saliendo de un predio con los elementos y alejarse del lugar. Ante esta situación, lograron alcanzarlos y procedieron a su demora", agregaron.

Durante la intervención se secuestraron preventivamente las cuatro aberturas, las cuales fueron retiradas por la fuerza del lugar. Además, las primeras averiguaciones indicaron que los sospechosos ingresaron al predio tras escalar un paredón con enrejado de aproximadamente cuatro metros de altura.

Ambos fueron trasladados a la unidad policial para realizar las diligencias correspondientes, mientras se iniciaron actuaciones judiciales y tareas investigativas para identificar al propietario de los elementos y avanzar con las medidas dispuestas por la Justicia.

El procedimiento se realizó en el marco de los patrullajes preventivos que desarrolla la Policía del Neuquén, fundamentales para detectar situaciones sospechosas.

Una noche movida: lo demoraron por un robo y tenía pedido de captura

En otro operativo, efectivos -también de la Comisaría 41°- atraparon a un hombre que intentaba robar una rueda de un vehículo y, al ingresar sus datos personales al sistema, descubrieron que tenía un pedido de captura vigente. El procedimiento se realizó el martes por la noche en la intersección de las calles Gatica e Intendente Carro, en la ciudad de Neuquén,

Intentó cometer un robo y descubrieron que tenía pedido de captura

"Al consultar sus datos a través del Centro de Análisis, se constató que registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por robo simple", remarcaron. Ante esta situación, se procedió a su demora y se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso la continuidad de las diligencias correspondientes.

Cabe remarcar que durante el martes 20 de octubre, un sujeto fue imputado por un hecho similar, ya que intentó robar una rueda de auxilio de una camioneta que se encontraba estacionada. Sin embargo, ese no fue su único delito, ya que en el lapso de casi un año se registraron al menos tres robos de su autoría bajo la misma modalidad.

En todas las ocasiones, los dueños de los vehículos o personas que se encontraban en los alrededores lo atraparon para que la Policía lo detuviera. Luego de varios intentos, finalmente fue acusado por la fiscalía y quedó con prisión preventiva por riesgo de fuga.

Los robos se produjeron en pleno centro de Neuquén entre noviembre de 2025 y octubre de este año.