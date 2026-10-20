El insólito episodio ocurrió en la Ruta Provincial 7, en el paraje Aguada La Mula. Un Fiat Uno había sido robado en el barrio Don Bosco y apareció destruido. Dijo que era de la mamá, pero era robado

Robó un auto, volcó en la ruta y lo encontraron durmiendo la siesta entre las jarillas. Fotos: Gentileza.

Chos Malal no sale de su asombro. Según fuentes de la División Tránsito Chos Malal a las que tuvo acceso LM Neuquén, todo comenzó con una recorrida de rutina por la Ruta Provincial 7.

A la altura del paraje Aguada La Mula, los efectivos se cruzaron con un hombre que, con total caradurez, les entregó unos papeles del auto diciendo que los había encontrado tirados al lado de un auto volcado.

Cuando la policía llegó al lugar, la escena era de película: un Fiat Uno color negro, completamente destrozado, de costado, hundido entre el polvo y los yuyos.

Así quedó el Uno: irreconocible

El auto, como se ve en las fotos exclusivas, quedó destruido. Techo totalmente hundido y abollado por los tumbos, parabrisas delantero volado, luneta trasera reventada, espejos colgando, capot rayado como si lo hubieran arrastrado y todo cubierto de tierra y barro. Alrededor, restos del vehículo, un bidón, vidrios rotos y la caja de herramientas tirada en el desierto.

Estaba clavado entre las jarillas y el monte bajo, típico del paisaje árido y pedregoso de la zona, donde no hay sombra ni agua.

Lo raro: adentro no había nadie.

Lo buscaron y estaba... durmiendo

Los efectivos de Tránsito no se quedaron con la duda. Siguieron las huellas que salían del auto y a unos 300 metros hacia el sur, detrás de unos montes de jarilla, lo encontraron a él.

Tirado, descansando, como si nada. Como si hubiera salido a tomar sol.

Cuando lo despertaron, el sujeto, con total tranquilidad, dijo que era el ocupante del auto y que el vehículo era de su madre, que vive en Chos Malal.

Pero la mentira le duró segundos. Al chequear el dominio en el sistema, saltó la verdad: el Fiat Uno tenía pedido de secuestro activo. Había sido denunciado como sustraído en el barrio Don Bosco de Chos Malal.

Robó, volcó y se fue a dormir la siesta. La secuencia no cierra, pero pasó.

Inmediatamente se procedió a su detención y quedó a disposición de la Justicia.

¿Dónde queda Aguada La Mula?

El paraje Aguada La Mula, donde ocurrió este increíble hecho, se encuentra a unos 50 a 60 kilómetros al Sureste de Chos Malal.

Por allí pasa la Ruta Provincial N° 7, que nace en el paraje Auquinco, sobre la Ruta Nacional 40, y se interna hacia el desierto en dirección a Añelo y Rincón de los Sauces. Una zona de monte bajo, jarillas, piedra y ripio, donde no pasa casi nadie y donde este ladrón creyó que podía esconderse para dormir. No pudo.-