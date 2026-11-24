Se perdió un elemento considerado poco usual entre todo los que se pierden en todo evento. Alguien comentó que lo había encontrado y se hizo viral.

En cada evento se pierden diversos elementos, como llaves de autos, celulares, billeteras, abrigos, incluso hasta algún pequeño de la familia al que suelen subir al escenario hasta que alguno de los padres lo vaya a buscar. En esta última edición de la Fiesta del Chivito , que tuvo lugar este último fin de semana en Chos Malal, hubo uno que no suele ser tan usual.

Resulta que un vecino o vecina, que asistió al mayor evento que tiene esa localidad del norte neuquino, perdió la dentadura postiza, alguien la encontró y quiso que su propietario o propietaria la pueda recuperar. El mensaje lo compartió en radio Chos Malal y se hizo viral.

Hubo algunos vecinos que lamentaron la pérdida, justamente por lo caro o difícil para poder volverla a adquirir, pero otros lo tomaron en broma y se desató una serie de comentarios de todo tipo y tenor.

"Más allá de los mensajes, decile al dueño que no dude en escribir. Sé que el costo de las dentaduras es muy caro y quiero darle tranquilidad que va haber respeto y en ningún momento se va a dar el nombre del dueño", escribió Josefina.

Mensajes disparatados

Es que muchos aprevecharon lo insólito de la perdida y gastaron bromas a sus amigos y conocidos:

"Estarían medios duros los chivos salió disparando la dentadura", posteó Toby entre risas.

"Esas son de un stand, con esa le hacían el repulge a las empanadas jajaja", bromeó Juan.

“Ese le ha estado sacando la carne de chivo y se los olvidó...jajaja”, agregó Octavio.

Rubén se preguntó: "Qué estaría haciendo que se olvidó la prótesis en el predio?

Franco se atrevió con alguna hipótesis: "Seguro anduvo con alguna vieja y le sacó la dentadura a besos.. jaja".

“Pobre el que las perdió sale una fortuna hacerlas”, se compadeció otro vecino.

Desde la radio que compartió el mensaje llevó tranquilidad a los que se preocuparon y confirmaron que la persona que había extraviado su dentdura postiza la había podido recuperar.

Tuvo más de 25 mil asistentes

Luego de tres jornadas de música, tradición y encuentro, terminó este último domingo la 18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre se llevó a cabo la celebración que contó con una multitudinaria convocatoria y que volvió a posicionar a Chos Malal como uno de los principales destinos de las fiestas populares de Neuquén.

Desde la Municipalidad confirmaron a LM Neuquén que 25 mil personas pasaron por el evento, lo que reflejó la importancia de esta celebración para los vecinos y turistas que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país.

Los Palmeras, Q' Lokura, Eugenia Quevedo, Destino San Javier y Dúo Roze fueron algunas de las figuras destacadas de esta edición.

Dos vecinos se llevaron los Toyota Yaris

Además de los espectáculos y las actividades tradicionales, este domingo se vivió uno de los momentos más esperados por el público: el sorteo de dos vehículos Toyota Yaris de cinco puertas, versión XS CVT, 0 km.

La premiación se realizó entre los participantes que adquirieron el bono contribución. Según se informó desde la organización, fueron 2309 los bonos vendidos para participar del esperado sorteo. .Margarita Herrera y Esther Hernández, ambas vecinas de Chos Malal, se llevaron los dos vehículos cero kilómetro.