Los juegos de rol fomentan la creatividad y los vínculos. En Neuquén, hay espacios que buscan acercar esta actividad a quienes todavía no la conocen.

Como en Stranger Things, pero en Neuquén: qué son los juegos de rol y por qué cada vez suman más fanáticos

Imaginar otros mundos, convertirse en personajes y decidir cómo continúa una historia son algunas de las posibilidades que ofrecen los juegos de rol, una actividad recreativa que combina narrativa, estrategia y creatividad. Aunque tiene varias décadas de historia, en los últimos años comenzó a ganar mayor visibilidad y a despertar el interés de nuevos participantes en Neuquén .

A diferencia de otros juegos de mesa, en los juegos de rol cada participante interpreta un personaje dentro de una historia que se construye colectivamente. Las partidas son coordinadas por un Dungeon Master (DM), quien presenta los escenarios, describe las situaciones y guía el desarrollo de la aventura. Los jugadores, por su parte, deciden qué hacer y utilizan dados para determinar el resultado de algunas de sus acciones.

Uno de los más conocidos es Dungeons & Dragons (Calabozos y Dragones), ambientado en un universo de fantasía medieval, aunque existen muchas otras propuestas con mundos, personajes y dinámicas diferentes.

En Neuquén, hay espacios dedicados a coordinar partidas de rol, entre ellos Uno House, coordinado por Guillermo, y La Orden de los Dados, impulsado por Juliana y su pareja, Juan Marcos.

Un showroom que abrió sus puertas a los juegos de rol

La propuesta de Uno House comenzó como un showroom en el que distintos emprendedores podían alquilar espacios para exhibir sus productos. Con el tiempo, también incorporaron la organización de partidas de juegos de rol, una actividad que fue ganando cada vez más lugar dentro del proyecto.

Guillermo contó que inicialmente comenzaron con encuentros de Dungeons & Dragons, tanto partidas de una sola sesión (one-shots) como campañas más extensas. La convocatoria fue creciendo y, como era el sistema más solicitado, decidieron orientar cada vez más la propuesta hacia ese universo.

Su vínculo con los juegos de rol, sin embargo, viene desde mucho antes. Cuando era chico, conoció esta actividad a través de un primo que se desempeñaba como Dungeon Master y organizaba partidas con sus amigos. Incluso fabricaba sus propias miniaturas con masilla, mientras Guillermo observaba cómo se desarrollaban las historias.

Actualmente, desde Uno House coordina y gestiona un espacio en el que diferentes DM organizan encuentros según su disponibilidad. Las partidas suelen realizarse los fines de semana y feriados, aunque también incorporaron la posibilidad de reservar mesas privadas para grupos de amigos que quieran jugar entre ellos.

Además, Guillermo destacó que cuentan con mesas exclusivas para mujeres y diversidades, con el objetivo de ofrecer un ámbito en el que puedan participar y sentirse cómodas. El lugar también comercializa productos específicos para esta actividad, como dados, miniaturas y otros elementos que no siempre son fáciles de conseguir.

Encuentros para descubrir el mundo del rol

Por su parte, La Orden de los Dados comenzó en 2025, cuando Juliana y su pareja, Juan Marcos, decidieron generar un espacio presencial para jugar. La iniciativa surgió a partir del interés de él por los juegos de rol y de la dificultad que encontraban para localizar lugares donde participar de este tipo de encuentros.

A mediados de ese año adoptaron el nombre actual y comenzaron a organizar eventos en Neuquén. Con el tiempo, la convocatoria se amplió y empezaron a recibir personas de distintas localidades del Alto Valle, entre ellas Cipolletti, Plottier, Centenario y General Roca.

Actualmente realizan dos encuentros al mes, generalmente los domingos, con turnos de mañana y tarde de aproximadamente cuatro horas cada uno. Cada mesa tiene un límite de seis o siete participantes y pueden funcionar hasta cuatro de manera simultánea, con una convocatoria total de entre 14 y 16 personas por turno.

Si bien el sistema más solicitado es Dungeons & Dragons, también exploran otras propuestas y universos. Juliana explicó que buscan especialmente acercar los juegos a quienes recién comienzan y no necesariamente saben como jugar.

Por eso, los organizadores acompañan a los nuevos jugadores durante las partidas, explican las mecánicas y buscan que nadie se sienta perdido por no tener experiencia previa. También participan en convenciones como Kabuki, donde llevan mesas de rol para que quienes todavía no conocen la actividad puedan observar cómo funciona y animarse a probar.

El impulso de las series

Aunque los juegos de rol tienen una historia de varias décadas, en los últimos años comenzaron a ganar mayor visibilidad a partir de su aparición en series y producciones audiovisuales.

Uno de los ejemplos más conocidos es Stranger Things, donde los protagonistas juegan a Dungeons & Dragons y utilizan sus referencias para interpretar algunos de los acontecimientos que atraviesan.

Esa exposición también despertó la curiosidad de nuevos públicos en Neuquén. Guillermo contó que en Uno House comenzaron a notar cómo algunas personas reconocían los dados, las miniaturas y los manuales porque los habían visto en la serie.

"La gente empezó a reconocer más ese juego y empezó a acercarse por curiosidad", explicó.

Juliana también identificó ese fenómeno entre quienes participan de La Orden de los Dados. Según contó, muchos llegaron interesados en Calabozos y Dragones después de ver la reconocida serie, aunque no siempre sabían cómo empezar o se encontraban con la dificultad de tener que leer manuales y aprender reglas. "Nosotros justamente apuntamos a ese público, a los principiantes", explicó.

Creatividad, imaginación y nuevos vínculos

Más allá de la diversión, Guillermo y Juliana coinciden en que los juegos de rol ofrecen beneficios que trascienden el entretenimiento. La posibilidad de construir personajes, imaginar escenarios y tomar decisiones dentro de una historia permite ejercitar la creatividad y desarrollar distintas habilidades.

Para Guillermo, uno de los principales atractivos está en recuperar el juego desde la imaginación, en un contexto donde gran parte del entretenimiento está atravesado por las pantallas y los contenidos de consumo rápido.

"Sentarse a jugar una sesión que mínimo son tres, cuatro horas es un desafío", señaló. En ese tiempo, los participantes deben imaginar el mundo que se les presenta, prestar atención a lo que sucede y aportar sus propias ideas para que la historia avance.

Juliana también destacó el ejercicio mental que implica improvisar y adaptarse a situaciones que no siempre siguen el rumbo previsto. Incluso cuando los Dungeon Masters repiten una misma partida, las decisiones de los participantes pueden modificar completamente el desarrollo de la historia.

"Es básicamente un espacio en el que no solamente dejás liberar tu creatividad y también te llegás a conocer a vos mismo un poco más y hasta dónde llega tu imaginación, sino que además conectás con otras personas que comparten el mismo interés que vos desde un espacio seguro y tranquilo", expresó.

Ese último aspecto es uno de los que más valoran ambos emprendimientos. Los encuentros reúnen a personas de distintas edades, profesiones y gustos, que encuentran en esta actividad una oportunidad para compartir un interés y conocer gente nueva.

Juliana contó que incluso recibieron a personas que no tenían amigos con quienes jugar o que sentían vergüenza de reconocer que participaban de estas actividades por temor a ser juzgadas. Con el tiempo, muchos lograron formar amistades dentro de los encuentros.

"Vas y te das cuenta que van profesores, que van ingenieros, que van técnicos en petróleo, que por ahí van estudiantes de medicina. La diversidad es increíble", sostuvo.

En ese sentido, tanto Guillermo como Juliana buscan derribar los prejuicios que todavía rodean a los juegos de rol y demostrar que no hace falta pertenecer a un determinado grupo ni tener conocimientos previos para participar. La invitación es abierta: acercarse, elegir un personaje, tirar los dados y dejar que la historia comience.