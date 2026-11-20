Entre las instituciones parte del convenio se encuentran Nuestra Señora de la Guardia y el San José Obrero.

La Municipalidad de Neuquén formalizó nuevos convenios de acompañamiento con cuatro instituciones vinculadas al Obispado. Estos tienen como fin de fortalecer la educación, la formación en oficios y la contención social de las juventudes de la ciudad.

El acuerdo se concretó junto al intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , e incluyó también la entrega de títulos de propiedad a diferentes entidades que dependen del Obispado.

Las firmas alcanzaron al Colegio San José Obrero, el Centro de Formación Profesional Marcelino Champagnat, Nuestra Señora de la Guardia y la institución Cura Brochero. Estas entidades están distribuidas en distintos puntos de la capital neuquina y desarrollan tareas educativas y comunitarias cotidianas.

Desde el municipio remarcaron la importancia estratégica de respaldar a quienes trabajan directamente con los sectores juveniles, que representan el 60% de la población de Neuquén: “Son quienes van a llevar adelante esta ciudad y lo mejor que podemos hacer es estar cerca de las instituciones”, resaltó Pasqualini.

Además, se fijó una agenda de trabajo conjunto con una reunión prevista dentro de 30 días para evaluar los avances de lo acordado.

El rol de las instituciones en el acompañamiento a los jóvenes

“Lo mejor que podemos hacer es estar cerca de las instituciones que tienen la responsabilidad del acompañamiento, no solo desde el punto de vista de la formación de contenidos, sino esa formación humana tan importante, de ese acompañamiento, de esa empatía con nuestros jóvenes", señaló Pasqualini al destacar el rol que cumplen estos espacios en la vida comunitaria.

El acompañamiento pone un énfasis especial en instituciones educativas que reciben a una gran cantidad de estudiantes neuquinos. Aunque actualmente finaliza el ciclo lectivo, la Municipalidad busca trabajar de manera anticipada para que el próximo año cada entidad cuente con las condiciones necesarias para cumplir sus metas.

La funcionaria subrayó que la presencia estatal apunta a respaldar tanto el aprendizaje académico como el vínculo humano y empático con los estudiantes. "Cada institución tiene objetivos que quiere llevar adelante y nosotros desde el gobierno local vamos a estar acompañando", afirmó.

Por su parte, la directora general de la Casa Salesiana San José Obrero en Neuquén, Fiama Carrasco, valoró la articulación sostenida con el municipio para acompañar los trayectos formativos de los estudiantes. Destacó además la relevancia de intervenir en etapas clave del desarrollo juvenil para construir la futura ciudadanía.

"Este acuerdo permite seguir tejiendo lazos, sobre todo para fortalecer esa educación en los jóvenes, esos trayectos formativos", expresó Carrasco tras la firma.

En el Centro de Formación Profesional Marcelino Champagnat, la iniciativa respalda la capacitación en oficios con salida al mercado laboral que este año alcanza a más de 195 egresados. El acompañamiento contempla tanto la provisión de insumos indispensables para las prácticas como el apoyo humano frente a las situaciones de vulnerabilidad social que atraviesan los estudiantes.

El director de la institución, Gastón Maina, resaltó el trabajo conjunto con el municipio y definió el sentido de esta articulación como un trabajo que permite "dar una formación más humana".

En tanto, Nuestra Señora de la Guardia brinda cobertura diaria bajo modalidad de jornada extendida a más de 300 jóvenes, desde muy temprano hasta la tarde. Su labor integra los procesos de enseñanza y aprendizaje con un abordaje territorial cercano, que incluye asistencia alimentaria y trabajo en red ante realidades de alta vulnerabilidad social.

El representante legal de la institución, Cristian Matzkin, celebró la firma del acuerdo por el impacto directo que tiene en la contención cotidiana de los alumnos. "Que podamos acompañar cada día más, mejor", remarcó sobre el alcance de este trabajo articulado.

Con estas acciones y la entrega de títulos de propiedad a entidades del Obispado, la Municipalidad consolida una agenda de cercanía institucional en Neuquén. En 30 días, las autoridades locales y los referentes educativos volverán a reunirse para dar continuidad a los compromisos asumidos y proyectar las próximas etapas de trabajo.