El acusado circulaba sin licencia por una zona urbana con máxima de 60 km/h. Además, desoyó las advertencias de testigos antes de provocar el siniestro en el que murieron dos jóvenes.

La fiscal de Rincón de los Sauces , Cintia Moya, brindó nuevos detalles sobre la formulación de cargos que se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre contra el conductor de una camioneta Toyota Hilux que manejaba a 167 kilómetros por hora en la comarca petrolera, chocó y provocó la muerte de dos jóvenes, en tanto que otras dos personas sufrieron lesiones de gravedad que cambiaron sus vidas por completo.

En diálogo con Radio 7, la representante del Ministerio Público Fiscal confirmó que el acusado, de apellido Hernández , fue imputado bajo la figura de homicidio con dolo eventual , una calificación significativamente más gravosa que la de los accidentes de tránsito tradicionales.

Según precisó Moya, la decisión de apartarse de la figura de homicidio culposo responde a la gravedad de las pruebas recolectadas durante los 60 días de investigación preliminar. Las pericias accidentológicas determinaron que el hombre conducía una camioneta a una velocidad de 167 kilómetros por hora en un tramo de ruta que atraviesa el ejido urbano, frente al camping petrolero, donde la máxima permitida por ley es de apenas 60 km/h .

A este factor se suma que el imputado circulaba bajo los efectos del alcohol y sin contar con licencia de conducir habilitada, ni siquiera en trámite. "Cualquier conductor diligente se representa la posibilidad o frena la marcha, o ni siquiera la inicia. Esta persona se lo representó, actuó y con indiferencia", sostuvo la fiscal para fundamentar el dolo eventual. En este sentido, señaló que el Código Penal prevé una escala de 8 a 25 años de prisión por este delito, pero advirtió que -al tratarse de dos homicidios y dos lesiones graves- es muy probable que la eventual pena mínima se eleve considerablemente.

La camioneta Toyota Hilux que protagonizó el vuelco mortal en Rincón de los Sauces quedó destruida.

Durante la entrevista, la funcionaria también reconstruyó las horas previas al choque a partir de testimonios incorporados a la causa. El grupo de jóvenes había asistido a una fiesta en la localidad, continuó la reunión en una vivienda y luego se trasladó hacia un puesto alejado del casco urbano. Desde allí decidieron regresar al pueblo para comprar más alcohol.

De acuerdo con la investigación, los propietarios del puesto le advirtieron explícitamente al conductor que no manejara porque no estaba en condiciones, pero el hombre insistió en salir e incluso invitó a las jóvenes víctimas a subir al vehículo.

Finalmente, Moya indicó que se abrió un plazo de cuatro meses de investigación penal preparatoria en el que restan producirse pruebas técnicas clave. Entre ellas, destacó el peritaje de los cinco teléfonos celulares secuestrados para establecer si el despiste se debió a una distracción con el dispositivo o si existen videos previos y los resultados toxicológicos enviados a un laboratorio forense de la provincia de Mendoza.

Ocho tumbos y un saldo fatal

La reconstrucción técnica del hecho determinó que, al perder el dominio de la Hilux, el conductor salió de la cinta asfáltica hacia la banquina Norte. La camioneta derrapó de forma descontrolada entre la calzada y la banquina durante unos 185 metros y luego comenzó a volcar, dando ocho tumbos a lo largo de otros 49 metros hasta quedar detenida sobre sus cuatro ruedas encima de la bicisenda.

Producto de la violencia de los impactos, y bajo la presunción policial de que no llevaban colocados los cinturones de seguridad, Serena Salazar y Aldana Milagros Lara salieron despedidas del vehículo y fallecieron en el acto a raíz de politraumatismos gravísimos.

Por su parte, los otros dos jóvenes sobrevivieron de milagro, pero con cuadros críticos: A.J. sufrió traumatismo de tórax, fracturas en ambas clavículas y una contusión pulmonar, mientras que L.V. padeció traumatismos de cráneo, tórax y abdomen, fracturas múltiples de pelvis, lesiones en la columna vertebral y fractura de tobillo, por lo que debió ser derivado de urgencia a Neuquén capital, permaneció un mes internado y continúa actualmente bajo internación domiciliaria.