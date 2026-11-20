El dato central de Fiscalía es que no se evidenciaron signos de violencia. Detallaron las medidas realizadas por la Policía mientras Emanuel Amadore estaba desaparecido.

Los familiares de Emanuel Amadore hicieron una carta abierta donde reiteraron sus interrogantes por la muerte del trabajador.

Emanuel David Celestino Amadore tenía 25 años y fue encontrado muerto el 11 de noviembre en una zona rural cercana a la Ruta 17, a más de 20 kilómetros de su casa, tras permanecer trece días desaparecido. El Ministerio Público Fiscal indicó a LM Neuquén que la hipótesis más fuerte es la de una muerte natural aunque la causa continúa abierta.

El cuerpo hallado de manera casual por un puestero que trabajaba en el campo estaba completamente desnudo y en avanzado estado de descomposición . Al aplicarle una técnica de enfriamiento, pudieron realizar la autopsia.

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense estableció que la muerte se produjo por un shock térmico y deshidratación . Además, se registraron múltiples masas larvarias en actividad, a predominio cara lateral derecha de cuello, y dorso.

El dato central es que no se evidenciaron signos de violencia. En el examen, los profesionales observaron una marcada disminución de la humedad de los tejidos, así como desecación de las vísceras. En las conclusiones, estos hallazgos fueron interpretados como indicadores de un cuadro de deshidratación previo al fallecimiento.

También se detectaron excoriaciones en las plantas de los pies, que los especialistas atribuyeron presumiblemente a la deambulación sin calzado.

Por qué encontraron el cuerpo desnudo

Otro de los aspectos que analiza el informe forense es la ausencia total de vestimenta. Los especialistas señalaron que esta circunstancia podría explicarse por un fenómeno conocido como desnudamiento paradójico, que puede producirse en situaciones de deshidratación extrema o cuadros confusionales y delirantes asociados a una falla en la regulación térmica del organismo.

De todos modos, el propio informe aclara que esa posibilidad debe correlacionarse con las hipótesis de la investigación y no la presenta como una explicación definitiva de lo ocurrido.

Los médicos solicitaron estudios toxicológicos para confirmar o descartar la intervención de sustancias. Los resultados de estos análisis serán importantes para completar la interpretación médico-legal del caso.

Ausencia de rastros de intervención de terceros

Por su parte, el informe de Criminalística que fue elevado a la Fiscalía tampoco detectó indicios de una muerte violenta en el lugar del hallazgo.

El perito que intervino describió que el cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción, sin prendas de vestir y con presencia de larvas en los orificios naturales. En este punto explicó que no se encontraron larvas en otros sectores del cuerpo, como podría ocurrir si existieran heridas o lesiones.

El documento también dejó asentado que no se encontraron otros indicios de interés para la causa ni evidencias que hicieran suponer la participación de terceras personas. Tampoco se observaron rastros de vehículos, motos o calzado en las inmediaciones, ni signos de arrastre o lucha.

En cambio, se localizaron huellas de pies descalzos cerca del cuerpo, coincidentes con la ausencia de calzados.

Cómo fue la búsqueda y el hallazgo de Emanuel

El informe policial firmado por el subcomisario Raúl Rivas y la oficial ayudante Máxima Luna reconstruye las diligencias realizadas desde que se denunció la desaparición de Emanuel, ocurrida el jueves 29 de octubre.

La denuncia fue radicada el 2 de noviembre por un familiar. A partir de entonces se activaron los mecanismos de búsqueda, se difundieron sus características físicas y una fotografía, y se solicitó la colaboración de distintas dependencias policiales y de la División Búsqueda de Personas.

El 3 de noviembre personal de esta unidad policial hizo averiguaciones en las instalaciones de la empresa Tisico, ubicada en el barrio Campamento Uno de Plaza Huincul. Allí indicaron que Amadore no se había presentado a trabajar el 29 y que de todas maneras, volvieron a concurrir a la empresa para continuar averiguando.

El 4 de noviembre de 2026, informaron que recibieron un informe del personal de la División Brigada de Investigaciones donde pusieron en conocimiento que recepcionaron entrevistas, analizaron cámaras, pero obtuvieron resultados negativos a la búsqueda del paradero de Amadore, como así también informaron que solicitarían más información a través de las compañías telefónicas.

El 6 elevaron la causa con todas las diligencias realizadas hasta ese día a la fiscalía única de Cutral Co. El 8 de noviembre, indicaron que hacia las 10:30 la Fiscalía les informó que, de acuerdo con los registros obtenidos, se había detectado la última activación del teléfono celular de Emanuel sobre la Ruta Provincial 17, en dirección norte, sobre el margen este.

La señal correspondía a una zona extensa y no permitía establecer un punto exacto. Ante esta información, personal policial de esta Unidad se constituyó en inmediaciones del Club Pérfora de Plaza Huincul, donde se verificó la ubicación de la antena que habría captado la última señal del dispositivo telefónico. Cabe destacar que la misma registra cercanías con la Escuela de Policía.

Con esa referencia se organizaron rastrillajes que incluyeron recorridas por caminos de yacimientos, picadas, senderos y sectores rurales de difícil acceso. También se incorporaron drones para realizar sobrevuelos sobre ambos márgenes de la ruta.

El 9 de noviembre se desplegó un nuevo operativo con efectivos de Investigaciones, Comando Radioeléctrico, División Motorizada y personal especializado en drones. Se entrevistó a puesteros y se inspeccionaron distintos sectores, pero tampoco hubo resultados.

Finalmente, el informe se refiere al 11 de noviembre, cuando alrededor de las 15.05, personal policial, fiscales y Criminalística llegaron hasta un puesto en Ranquil Co Sur. El motivo era que un puestero había avisado que encontraron el cuerpo.

Para llegar al lugar destacaron que avanzaron unos cuatro kilómetros en camioneta, campo traviesa, y luego continuaron a pie aproximadamente 200 metros.

En ese sector constataron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre desnudo y en avanzado estado de descomposición. Criminalística realizó fotografías aéreas con un dron, documentó la posición del cadáver y recolectó muestras entomológicas de la boca y el cuello para su análisis.

La causa sigue abierta

Pese a que la hipótesis más fuerte para el Ministerio Público Fiscal es la de una muerte natural, la investigación continúa abierta. Desde la Fiscalía indicaron a LM Neuquén que todavía se realizan rastrillajes en la zona del hallazgo para intentar encontrar la ropa y las pertenencias del joven, quien fue encontrado completamente desnudo a más de 20 kilómetros de su domicilio.

También resta conocer el resultado de los estudios toxicológicos solicitados por el Cuerpo Médico Forense.

El reclamo de la familia: "A él lo mataron"

Los resultados preliminares de la autopsia se conocieron después de que la familia de Emanuel cuestionara públicamente cómo se desarrolló la búsqueda. En diálogo con LM Neuquén, su hermano Enzo había manifestado que consideraban que la investigación había sido “mal realizada”.

El joven sostuvo que sus familiares tuvieron que impulsar distintas medidas por su cuenta, entre ellas sugerir que se revisaran las cámaras de los lugares por donde había pasado Emanuel. También expresó el dolor y la impotencia que les generó el procedimiento donde no los dejaron reconocer el cuerpo, teniendo que aportar fotografía de tatuajes.

La familia sostiene que Emanuel no murió por sus propios medios y expresó “Emanuel no murió solo.A él lo mataron”.

De esta manera, aunque los primeros resultados forenses no detectaron signos de violencia y la principal hipótesis fiscal apunta a una muerte natural, la familia pide medidas para reconstruir qué ocurrió durante los días en que Emanuel permaneció desaparecido y cómo llegó hasta ese sector rural de la Ruta Provincial 17.