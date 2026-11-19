El extraño insecto fue hallado durante una expedición. Qué se sabe del ejemplar que no coincide con ninguna especie conocida.

Una expedición científica encontró un insecto sin alas en la Patagonia chilena. Los adultos medían entre 15 y 18 milímetros y estaban bajo piedras húmedas, a menos de un metro del agua. El equipo pudo identificar a qué familia pertenecen, pero sus características no coinciden con las de ninguna especie conocida.

El biólogo Javier Rendoll-Cárcamo, de la Universidad de Magallanes y del Centro Internacional Cabo de Hornos, fue quien dirigió la campaña. Durante 25 días, el grupo recorrió a pie unos 170 kilómetros en busca del "dragón de la Patagonia" (Andiperla willinki), un insecto que pasa toda su vida en el hielo de los glaciares del sur de la Argentina y Chile.

La búsqueda abarcó los cinco remanentes glaciares que la Dirección General de Aguas de Chile había registrado en la isla en 2022. Ninguno superaba las seis hectáreas.

El dragón no apareció en el recorrido. En el cerro Virginia, a unos 780 metros de altura, el grupo encontró un pariente en una laguna poco profunda del valle Los Bronces.

Qué hacía el insecto en la orilla del glaciar

Los dos insectos son plecópteros de la familia Gripopterygidae. En ambientes glaciares, lo habitual es encontrar a estos animales en los arroyos de deshielo. En el cerro Virginia, los científicos pudieron observarlos justo donde se juntaban el agua, el hielo y la roca, tanto en la etapa juvenil como en la adulta.

El equipo recorrió 170 kilómetros a pie en 25 días. (Foto: Javier Rendoll Cárcamo / Instituto Milenio BASE)

Las ninfas, como se llama a los ejemplares juveniles, nadaban cerca de la orilla. Algunas se desprendían de bloques de hielo sumergidos y otras cambiaban su cubierta externa sobre el hielo. Los adultos se escondían al recibir luz, un indicio de que podrían tener hábitos nocturnos.

"En isla Navarino, no hay ningún otro plecóptero que se le parezca", explicó Rendoll-Cárcamo. Los primeros análisis genéticos respaldan la hipótesis de una especie nueva, aunque esos resultados siguen inéditos y la descripción formal está en preparación.

El trabajo publicado en la revista Ecology documenta dónde viven las ninfas y los adultos. Queda por determinar si el insecto necesita el hielo para completar todo su ciclo de vida, como ocurre con el dragón patagónico.

El retroceso del hielo y una pista en Ushuaia

Para reconstruir los cambios en el valle Los Bronces, el equipo comparó el contorno del hielo de enero de 2010 con el inventario de 2022 y con los registros de enero de 2026. En esos 16 años se redujo la superficie cubierta de hielo.

Ninguno de los cinco remanentes de hielo estudiados superaba las seis hectáreas. (Foto: Centro Internacional Cabo de Hornos)

El retroceso del frente del glaciar también se aprecia en tres fotos tomadas desde el mismo punto entre el 22 de noviembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026. Entre la primera imagen y la última pasaron apenas 75 días.

Si desaparecen las piedras húmedas y el agua fría de esa orilla, la falta de alas limita la posibilidad de que los adultos se trasladen a otro sitio. Para estimar su riesgo de extinción todavía falta saber qué otros lugares ocupa el insecto y qué distancia los separa.

Del lado argentino del canal Beagle, colegas de Rendoll-Cárcamo también reportaron ejemplares en remanentes glaciares cercanos a Ushuaia. Los dos equipos ya trabajan juntos y la comparación de los ejemplares de ambas orillas ayudaría a precisar hasta dónde llega la distribución de este pariente del dragón patagónico.