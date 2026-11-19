Rodrigo de la Serna interpreta a Gordon, un criminal vinculado con la SIDE, la Triple A y la dictadura militar. El robo a un banco cambió el rumbo de su vida criminal.

La ficción dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, tiene siete episodios y está basada en hechos reales.

Llegó a Netflix la historia de Aníbal Gordon, un delincuente argentino que se movió entre el delito organizado, enfrentamientos políticos y grupos de violencia durante la última dictadura militar. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, la serie reconstruye su violento camino criminal.

La ficción dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, tiene siete episodios y está basada en hechos reales, y de los libros "Gordon" y "Gordon, el aniquilador", se recupera la trayectoria una de las figuras más siniestras vinculadas con la violencia de los años '70. Con antecedentes en el mundo del delito, terminó relacionado con grupos parapoliciales y con el aparato represivo que operó en la dictadura.

La primera vez que fue detenido -en el año 1951 - tenía 21 años, allí protagonizó el robo de un auto en San Isidro. Veinte años después, dio su primer golpe con el robo de 20 millones de dólares en una sucursal del Banco de Río Negro en la ciudad de Bariloche.

Así comenzó una carrera delictiva que combinó con una "tranquila" vida familiar. Casado, con hijos y como revendedor de chatarra. Mientras, robaba autos y joyerías, y profundizaba sus contactos en el mundo criminal.

Su historia tomó otro rumbo cuando estableció vínculos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según investigaciones, habría comenzado a trabajar para ese organismo en el año 1968.

Gordon fue imputado y condenado por múltiples delitos de lesa humanidad, asesinatos políticos como los de José Rucci, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña, como así también secuestros extorsivos, llegando incluso a ser vinculado con la banda delictiva del Clan Puccio en los años 80.

Fue detenido en 1984 por el secuestro del político Guillermo Patricio Kelly y murió tres años después, en prisión.

El robo a un banco de Bariloche que cambió el rumbo de su vida criminal

El millonario robo que perpetró a la sucursal de Bariloche del Banco Río Negro fue un golpe que impresionó a las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. También el armamento de guerra que se utilizó, incluso hubo quienes creyeron ver detrás de todas esas armas a una célula guerrillera.

La Policía desarticuló a la banda y a principios de 1972 fue encerrado en la Cárcel de Devoto. Fue imputado por el robo y la tenencia de armas pesadas, por eso lo juzgó la Cámara Federal Penal de la Nación, que por esos años era conocida como el "Tribunal Antisubversivo".

Por eso, las autoridades penitenciaras lo alojaron por error en el pabellón 37, destinado a los presos políticos de las organizaciones armadas de izquierda, y no a un pabellón de presos comunes, en donde le correspondía estar.

Gordon y su rol en la Triple A durante la dictadura

Cuando recuperó su libertad, Gordon fue reclutado de lleno como agente inorgánico de la SIDE. Algunos de los nombres con los que trabajó fueron "El Viejo", "Silva", "Coronel Ezcurra" y "El Coronel". Cualquier crimen que cometía contaba con la impunidad garantizada por el Estado.

Por esos años lo integraron a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). La banda parapolicial de extrema derecha, concebida por José López Rega y manejada desde lo operativo por el comisario Juan Ramón Morales, lo puso a cargo de una de las principales patotas de la fuerza. Secuestraban, torturaban y ejecutaban a intelectuales, sindicalistas y dirigentes de izquierda.

La banda que lideraba estuvo detrás de los asesinatos de Silvio Frondizi, intelectual, docente y hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, acribillado a balazos en pleno centro porteño. Algunas investigaciones judiciales lo vincularon con el secuestro y asesinato de José Ignacio Rucci y de decenas de militantes.

Gordon, la trama de la nueva serie de Netflix

Con varias secuencias de acción, tiros y explosiones, la miniserie recrea parte de lo que pasó en las convulsionadas décadas del 60, el 70 y el 80 en la Argentina.

En la serie, Rodrigo de la Serna es quien interpreta a este oscuro y complejo personaje. Aníbal se erigió como un líder que hizo secuestros extorsivos para ganar recursos y se transformó en uno de los personajes más siniestros de esa época.

En ese camino, se mantiene haciendo equilibrio entre ser un agente de los servicios, ayudar a sectores de la derecha peronista que buscan acceder al poder y enfrentarse en tiroteos con sectores de Montoneros. La vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina desde España es uno de los puntos de giro centrales de la trama.

Su nombre quedó especialmente asociado a Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en Buenos Aires.

Bajo la órbita de la SIDE, ese establecimiento fue escenario de secuestros, torturas e interrogatorios ilegales y tuvo un papel central en el Plan Cóndor, el mecanismo de coordinación represiva entre las dictaduras de Sudamérica.

El elenco de la serie también incluye a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, además de la participación especial de Matías Mayer.