El Tribunal de Impugnación ratificó por unanimidad la pena de un año de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para atender a menores en todo el país. El rol de la escuela y el testimonio de la víctima fueron determinantes.

Una actividad escolar de Educación Sexual Integral (ESI) fue el punto de partida para que saliera a la luz un abuso ocurrido en el ámbito cerrado de un consultorio médico . A partir de esa revelación, la causa avanzó en la Justicia y ahora obtuvo un respaldo definitivo en segunda instancia: el Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad la condena contra un odontólogo de San Martín de los Andes por el delito de abuso sexual simple cometido contra una paciente de 9 años.

Los jueces Andrés Repetto, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio desestimaron los planteos de la defensa y avalaron la sentencia dictada oportunamente por el magistrado de juicio, Maximiliano Bagnat . Con esta resolución, quedó firme la declaración de responsabilidad penal y la inhabilitación perpetua del profesional para atender a personas menores de 18 años en todo el territorio nacional.

De acuerdo con lo que se acreditó durante el debate oral, el hecho ocurrió en 2024 . La nena ingresó sola a la consulta odontológica mientras su madre permanecía aguardando afuera. En esas circunstancias, el acusado realizó actos de contenido sexual sobre el cuerpo de la menor.

Tras el fallo condenatorio de primera instancia, la defensa recurrió la decisión con el pedido de que el imputado fuera absuelto. Los abogados argumentaron que el caudal probatorio no resultaba suficiente para probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, apuntando principalmente contra la validez del relato de la pequeña y de las pericias psicológicas utilizadas en el expediente.

El peso del testimonio y la corroboración periférica

Al revisar el caso, el Tribunal de Impugnación descartó las objeciones defensivas y concluyó que el juez de juicio realizó una valoración integral de la prueba. En su voto, el juez Andrés Repetto destacó la solidez del testimonio de la víctima, remarcando que la nena “identificó con precisión al autor y el ámbito en el que ocurrió el episodio”.

Asimismo, el magistrado profundizó sobre cómo se acreditan este tipo de delitos cuando no existen testigos directos, respaldando el criterio de la prueba indirecta: “La corroboración periférica no exige que otra persona haya observado la conducta atribuida, ni que cada elemento externo confirme por sí solo la totalidad de la acusación”, afirmó en la resolución.

En ese sentido, los jueces valoraron los testimonios de familiares, docentes y una compañera de escuela, quienes coincidieron en describir las secuelas que presentó la niña tras la consulta: marcados cambios en su comportamiento, cuadros de angustia y una fuerte resistencia a volver al dentista.

La Justicia de Paz de Cinco Saltos intervino ante la denuncia de una mujer contra la directora de una escuela primaria. La causa fue elevada al fuero de Familia. Archivo

El rol determinante de la escuela

El fallo también puso en relieve la importancia del ámbito educativo para detectar el caso. La primera vez que la nena pudo poner en palabras lo ocurrido fue ante una compañera de grado, en el marco de una jornada escolar de ESI. Esa confidencia activó de inmediato la intervención de los docentes, las autoridades del establecimiento y la familia.

Para los integrantes del tribunal, esa instancia pedagógica le brindó a la víctima un espacio seguro para relatar el episodio. Además, ponderaron los registros de quienes advirtieron su angustia, la merma en su desempeño escolar y el temor que manifestaba ante la idea de regresar al consultorio.

Por último, respecto a las evaluaciones psicológicas realizadas a la niña, los magistrados señalaron que, si bien no constituyen por sí mismas una certificación autónoma de los hechos, aportaron datos fundamentales sobre su estado emocional y la persistencia de su relato a lo largo del proceso judicial.