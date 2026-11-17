La Agencia Nacional de Seguridad dejó de funcionar este lunes. Qué se sabe de la falla.

Reportaron una caída de la red de comunicación secreta de Estados Unidos.

Este lunes al mediodía se reportó una caída en la red de comunicaciones de alta seguridad que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), para intercambiar información clasificada entre sus empleados y quedó fuera de servicio.

Así lo indicaron a CNN. El sistema afectado se denomina NSA Net y permite que los empleados de la agencia intercambien información sensible de manera interna.

Por el momento se desconoce el motivo detrás de la caída, como tampoco hay algún indicio claro de haber sido provocado por un ciberataque. En este sentido, aclararon que aún así la interrupción de la NSA Net no compromete la posibilidad de transmitir inteligencia urgente al presidente Donald Trump, que se encuentra en Asia a bordo del Air Force One .

Mientras se evalúa la situación de la NSA, se dispuso ingresos escalonados para sus empleados, indicaron las fuentes al medio. La medida apunta a gestionar la operación de la agencia bajo condiciones de comunicación interna restringida.

Una semana de fallas tecnológicas, bancarias y aéreas en Estados Unidos

Esta caída de la red de comunicaciones de alta seguridad no es casual. Durante los últimos días, otros problemas tecnológicos de gravedad afectaron a millones de personas en el país estadounidense.

Incluso, esta interrupción ocurre un luego de que un ciberataque comprometiera las páginas de 178 organizaciones en todo el mundo -entre ellas CNN, BBC, Zoom, IKEA y HSBC- al inyectar código malicioso en Optimizely Web, una plataforma de gestión de contenidos que las empresas utilizan para probar versiones de sus sitios.

Según la firma de seguridad Report URI, el ataque buscaba robar criptomonedas, copiar datos de tarjetas bancarias e infectar dispositivos de Apple con iOS 18.6 o anterior.

También se registró el pasado viernes una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que provocó un caos aéreo que derivó en la cancelación o demora de miles de vuelos.

Más de 1,5 millones de pasajeros vieron afectados sus vuelos, y la interrupción derivó en más de 6.400 cancelaciones el sábado siguiente.

Las fallas tecnológicas también alcanzaron a Microsoft, que tuvo que pedir disculpas por una caídaglobal de Outlook y otros servicios de Microsoft 365.

Clientes de banco como Bank of América, Chase, Wells Fargo, U.S Bank y Capital One, reportaron fallas para acceder a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias. Los bancos no confirmaron una causa común y los sistemas centrales de pagos de la Reserva Federal permanecían operativos, según sus registros de estado.

Según indicó el portal especializado DowDetector, que registra este tipo de incidencias, hasta las 14.00 (hora local) los usuarios ya habían realizado más de 6.500 reclamos. Desde Chase sostuvieron que "no hay evidencia" de que la caída "esté relacionada con ciberataques".

Según los reportes, Chase fue una de las entidades más afectadas, con alrededor de 4.000 quejas de los usuarios antes de las 14 de este lunes. Pero también se registraron más de 2.500 incidencias de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.