Son una pareja que vive en EE.UU. desde 2020 y trabajaba en espectáculos de Universal Orlando. Fueron arrestados cuando regresaban del funeral de un amigo.

El ICE de Estados Unidos detuvo a dos argentinos: quiénes son

Gustavo Romanello y Agustín Baccega son dos artistas circenses oriundos de Córdoba que fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) . La pareja, que reside en ese país desde 2020, fue arrestada el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando regresaba de un viaje realizado para asistir al funeral de un amigo.

Ambos habían desarrollado su carrera artística en Estados Unidos , donde trabajaron en distintos espectáculos de circo y parques temáticos. Su detención generó preocupación entre sus familiares en Argentina, que cuestionan el procedimiento y reclaman respuestas sobre la situación de los dos artistas.

Romanello y Baccega son pareja y llegaron a Estados Unidos en 2020. Inicialmente se instalaron en Arizona, donde comenzaron a trabajar como acróbatas en el Arizona Circus Center . Tiempo después se trasladaron a Florida para continuar con sus carreras profesionales en los parques temáticos de Orlando.

Gustavo trabajaba directamente para Universal Orlando, mientras que Agustín prestaba servicios para el complejo a través de una empresa externa. Además, Baccega tenía otra actividad profesional como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de Orlando.

Los dos integraban el circuito de espectáculos que convoca a miles de visitantes cada año. En sus presentaciones participaban de producciones que combinaban destreza física, acrobacias y actuaciones en vivo.

Sus compañeros de trabajo y amigos los describieron como artistas talentosos y personas muy queridas dentro de la comunidad circense.

Por qué fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos

Según sus allegados, los dos argentinos habían ingresado legalmente a Estados Unidos, habían solicitado asilo y contaban con permisos de trabajo vigentes, cuya fecha de vencimiento estaba prevista para 2029.

Sin embargo, el ICE sostiene que ambos excedieron los períodos de estadía autorizados por sus visas. Desde el organismo señalaron que tener una autorización para trabajar no impide que una persona pueda ser detenida por cuestiones migratorias.

El arresto ocurrió el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, cuando regresaban de un viaje a Arizona para asistir al funeral de un amigo. La intervención de las autoridades migratorias terminó con ambos trasladados a centros de detención diferentes.

Actualmente, Agustín permanece alojado en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Gustavo se encuentra en el Florence Service Processing Center, ambos establecimientos ubicados en Arizona.

El reclamo de sus familias y la situación judicial

La detención provocó angustia entre sus familiares en Córdoba. Mónica, madre de Agustín, manifestó su desesperación por lo ocurrido, mientras que Liliana, mamá de Gustavo, expresó su preocupación por no conocer en qué condiciones se encuentran sus hijos.

El abogado de la pareja, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento y denunció que las autoridades no realizaron una entrevista previa antes de derivar los casos a la Justicia migratoria.

Mientras Gustavo ya tiene una fecha establecida para una audiencia, Agustín continúa a la espera de novedades sobre su situación migratoria.