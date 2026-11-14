La falla en las comunicaciones provocó miles de cancelaciones y demoras. Aunque los despegues se reanudaron todavía hay servicios afectados desde Ezeiza.

Suspensión de vuelos en Estados Unidos: qué pasa con las salidas programadas desde la Argentina.

Los vuelos programados desde la Argentina hacia Estados Unidos continúan con demoras y cancelaciones este sábado 14 de noviembre, luego de la suspensión de los despegues que dispuso la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense por una falla masiva en las comunicaciones de los centros de control aéreo.

Aunque las operaciones se reanudaron el viernes por la noche, después de cuatro horas de interrupción, el tráfico aéreo todavía no recuperó la normalidad. Según el sitio de seguimiento FlightAware, más de 2.000 vuelos dentro de Estados Unidos fueron cancelados para esta jornada y se prevé que otros 300 registren demoras.

El secretario de Transporte de Estados Unidos , Sean Duffy, advirtió que recuperar el funcionamiento habitual de los aeropuertos "tomará tiempo" y pidió paciencia a los pasajeros.

Qué vuelos desde Argentina tienen demoras y cancelaciones este sábado 14 de noviembre

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza continúan las complicaciones en los servicios con destino a Estados Unidos. Entre las compañías afectadas figuran Delta, American Airlines y Aerolíneas Argentinas, con operaciones hacia destinos como Miami, Nueva York y Atlanta.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Aeropuertos Argentina 2000, el vuelo AR1304 de Aerolíneas Argentinas, que tenía previsto partir a las 8 de este sábado rumbo a Miami, fue reprogramado para las 14.40.

También se registraron cancelaciones en los servicios DL114, de Delta, y AA954, de American Airlines, ambos con destino a Nueva York.

A su vez, los vuelos DL110 y DL278 de Delta, que debían partir hacia Atlanta a las 21.30 y 23.35, respectivamente, fueron cancelados.

Qué deben hacer los pasajeros argentinos que viajan a Estados Unidos

Los pasajeros que tienen previsto viajar a Estados Unidos durante este fin de semana deberán consultar las actualizaciones de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Las aerolíneas pueden modificar los horarios de salida y llegada como consecuencia de las complicaciones que todavía afectan al sistema aéreo estadounidense.

Además, quienes tengan conexiones dentro de Estados Unidos deberán revisar también esos servicios, ya que los cambios en los horarios de llegada pueden afectar el resto del itinerario.

Desde LATAM Argentina advirtieron que algunos vuelos podrían verse afectados por la suspensión temporal de las operaciones aéreas en aeropuertos estadounidenses. Por ese motivo, recomendaron revisar el estado de los servicios y las alternativas de flexibilidad disponibles en la sección Mis Viajes de su sitio web o en la aplicación de la compañía.

Por su parte, Delta pidió a sus pasajeros consultar la aplicación oficial para conocer el estado de los vuelos y acceder a las últimas actualizaciones. La empresa señaló que trabaja para restablecer las operaciones normales lo antes posible.