Vuelos demorados por un "paro a la japonesa" en los aeropuertos: de qué se trata la inusual medida

La medida comenzó a las 6 de la mañana. El gremio advierte sobre afectaciones en los vuelos, mientras reclama mejoras salariales y mayor financiamiento.

La medida de fuerza consiste en reforzar las tareas de servicio de extinción de incendios, control terrestre, capacitación y revisión de aeronaves.

Desde las 6 de la mañana de este viernes, se lleva adelante una inusual medida de fuerza en los aeropuertos. Según precisó el gremio ATEC-ANAC se trata de un "paro a la japonesa".

De acuerdo a lo informado, al menos seis vuelos se encuentran demorados en Aeroparque Jorge Newbery- la medida también se replica en Ezeiza - por una medida de fuerza que realiza uno de los gremios que nuclea a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sector de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realiza una medida de fuerza que consiste en reforzar las tareas de servicio de extinción de incendios, control terrestre, capacitación y revisión de aeronaves.

Qué es el "paro a la japonesa"

En esta modalidad de protesta, en lugar de interrumpir sus tareas, los empleados continúan trabajando e incluso incrementan la producción para generar dificultades operativas o económicas a la empresa.

Aunque su nombre remite a Japón, es en realidad un mito extendido en Occidente, cuya difusión suele vincularse con el modelo de producción just in time de Toyota y la idea de que una sobreproducción podía perjudicar a las empresas.

Qué vuelos pueden sufrir demoras este viernes

La medida se concentra principalmente en los sectores responsables de los controles en tierra, donde los trabajadores realizan verificaciones exhaustivas de aeronaves, vehículos aeroportuarios y personal que circula por las plataformas.

Habitualmente, algunas inspecciones se efectúan mediante mecanismos de selección aleatoria, pero durante la protesta se amplían las revisiones y se aplican estrictamente los procedimientos establecidos.

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Entre los equipos fiscalizados se encuentran los vehículos que trasladan pasajeros, los tractores de equipaje, los camiones de abastecimiento y otros elementos que intervienen en la preparación de los aviones antes del despegue.

Es así que en este contexto, esta modalidad podría extender los tiempos operativos y afectar la programación habitual de las compañías aéreas, especialmente durante las franjas de mayor movimiento.

Cómo seguirá la medida de fuerza en los aeropuertos

El Coordinador Nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli, confirmó que la medida se desarrollará en Ezeiza y Aeroparque y señaló que el reclamo se produce en un contexto de crecimiento del movimiento aerocomercial. “Con récords de pasajeros, reclamamos por tres años sin paritaria sectorial y más de diez meses con parte del salario congelado”, expresó. También denunció el desfinanciamiento de distintas áreas operativas de la ANAC.

El cronograma de protesta anunciado establece que este viernes 13 durante la mañana, se realizará el denominado “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque, con participación mayoritaria de trabajadores de las áreas de control terrestre. Durante toda esa jornada, además, el personal de los sectores administrativos de la ANAC llevará adelante una retención de tareas.

La segunda etapa del plan de acción se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, período durante el cual el gremio anunció una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.