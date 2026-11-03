ATE realizará un "paro a la japonesa" en más de 27 aeropuertos del país: cómo será la medida

La medida de fuerza del gremio se da tras graves denuncias por fallas de seguridad operacional. Qué pasará con los vuelos el finde largo.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) a través de su rama ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) confirmó una nueva jornada de protesta en más de 27 aeropuertos del país, y un "paro a la japonesa" en Ezeiza y Aeroparque.

La medida se realizará el próximo viernes 6 de noviembre y, según explicó el coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, el paro "a la japonesa" consiste en que "vamos a controlar la totalidad de las operaciones, de equipos terrestres, de aviones", explicó a Noticias Argentinas.

Se realizarán controles y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y otras actividades que puedan afectar la seguridad operacional.

"Todos los vuelos van a tener más controles de los que habitualmente se hacen, porque la intención es demostrar la importancia del rol del Estado", sumó.

El gremio denunció al gobierno nacional por incumplimientos en seguridad aeroportuaria que, según denunciaron, afectan las condiciones de seguridad en las terminales aeroportuarias administradas por el Estado.

La última movilización del gremio había sido en febrero, cuando la reforma laboral fue tratada en la Cámara de Diputados.

"Sin presupuesto no hay vuelos seguros"

"El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros", indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de redes sociales.

"Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros", señaló.

Durante la protesta sólo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y las operaciones oficiales.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE LANZA PROTESTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS EL 6 DE NOVIEMBRE!!



CADA VUELO SUSPENDIDO O DEMORADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!!



Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores???

El… pic.twitter.com/oBrAePJJCB — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 2, 2026

La medida fue notificada al secretario de trabajo Julio Cordero y se fundamentó la protesta en la necesidad de proteger "la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial", además de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de aviación.

El sindicato advirtió que se deslinda de responsabilidad operativa, civil o penal por posibles demoras, cancelaciones o cierres operacionales derivados de la medida.

Los motivos de la medida de fuerza en aeropuertos

Entre los puntos señalados por el gremio se encuentran falta de equipamiento para combatir incendios, autobombas fuera de servicio, escasez de insumos sanitarios, ausencia de agentes extintores, déficit de elementos de protección personal y problemas de mantenimiento en distintas terminales del país.

También se cuestionó la falta de convocatoria a la paritaria sectorial de los trabajadores de ANAC y advirtió que, de mantenerse el actual esquema presupuestario, se podría incumplir con estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Respecto a cuestionamientos económicos, ATE señaló que la tasa aeroportuaria abonada por los pasajeros genera una recaudación anual estimada en $220.000 millones, pero afirmó que menos del 10% de esos recursos regresa al organismo para sostener operaciones, infraestructura y salarios.

El sindicato denunció además desconocer el destino del 90% restante de los fondos recaudados.

"Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores", afirmó Aguiar.