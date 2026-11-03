Encontraron muerta a una docente y su expareja: la estremecedora sospecha de la policía

La mujer fue encontrada sin vida en una cama. La Justicia busca reconstruir las últimas horas con vida de la mujer.

La docente María Itatí Yosse fue hallada muerta en una vivienda donde también se encontró a su expareja sin vida. La Justicia investiga la hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio .

El hallazgo ocurrió en el barrio Sur de la capital santafesina. La familia de la docente alertó a la policía tras perder contacto con ella desde primera hora de la mañana del sábado, cuando se dirigía hacia el departamento de Fabio Firmapaz, de 50 años antes de las 7 de la mañana.

Ante la falta de respuestas, efectivos policiales se dirigieron al domicilio ubicado en la calle 3 de Febrero al 3300. En el lugar encontraron a Yossen sin vida sobre una cama , en una habitación de la planta alta.

En la planta baja se encontró junto a una escalera el cuerpo de Firmapaz, que estaba suspendido de una soga.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que Yossen haya muerto por asfixia. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser contrastada con los estudios forenses.

La autopsia y los peritajes serán determinantes para establecer la causa de muerte de la mujer y reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Quién era María Itatí Yossen, la docente que fue encontrada sin vida

Yossen se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 Bernardo de Monteagudo, de la ciudad de Santa Fe. Había titularizado en ese cargo el 23 de febrero de este año.

Sus compañeros la conocían como “La Gringa” y la recordaron por su compromiso con la educación pública, su solidaridad y su esfuerzo personal.

Quienes la conocieron declararon al diario El Litoral que durante años cargó con buena parte de las responsabilidades económicas y familiares, e incluso intentó sostener un pequeño kiosco como alternativa para generar ingresos.

"Ella era muy tranquila, no era de discutir, trataba de mediar, no le gustaban las peleas", escribió una de las personas que compartió su historia. Y aclaró: "No era tonta, nunca lo fue. Tenía carácter y sabía qué quería".

Yossen había quedado viuda a los 21 años, cuando su primera hija era todavía una bebé. Luego conoció a Firmapaz, con quien tuvo un segundo hijo. "Fue algo inesperado, porque nadie sintió nada", dijo una vecina de la cuadra al mismo medio.

La vecina del presunto femicida reveló que mantenía un trato cordial con los vecinos y nunca habían advertido comportamientos que hicieran prever un desenlace semejante.

La despedida del sindicato docente: "María Itatí, siempre presente"

Tras conocerse su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, difundió un comunicado para expresar su pesar y acompañar a su familia.

"En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida", expresó el sindicato.

"María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública", expresó la organización. También pidió que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y la despidió con un "¡Hasta siempre, Compañera!".