Los estadounidenses votan este martes para renovar bancas legislativas y gobernaciones. La economía y la caída del respaldo a Trump marcan la elección.

Trump se juega el control del Congreso: Estados Unidos va a las urnas en medio del malestar económico.

Este martes, Estados Unidos tendrá una jornada electoral decisiva para el futuro político del país. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas en las elecciones de mitad de mandato, que definirán una nueva composición del Congreso y pondrán a prueba el respaldo al presidente Donald Trump , quien busca que su Partido Republicano conserve el control legislativo.

Aunque su nombre no estará en las boletas, el mandatario convirtió estos comicios en una especie de examen a su gestión. "Piensen que estoy en la papeleta", les pidió a sus seguidores, en un intento por movilizar al electorado republicano.

La votación llega en un contexto complejo para la Casa Blanca : el aumento del costo de vida, los combustibles más caros y el descontento por las políticas económicas y migratorias comenzaron a erosionar parte del apoyo que Trump había conseguido en las elecciones de 2024.

Qué se vota y por qué puede cambiar el escenario político

Los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. El resultado determinará cómo quedará configurado el Congreso durante los próximos dos años.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría ajustada en ambas cámaras: 218 bancas frente a 214 en la Cámara de Representantes y 53 frente a 47 en el Senado.

Los sondeos previos mostraban mejores perspectivas para los demócratas en la Cámara Baja, mientras que la disputa por el Senado se presentaba más incierta.

La gran incógnita es si la oposición conseguirá recuperar terreno después de la derrota de 2024 y modificar el equilibrio de poder en Washington.

Los candidatos que se enfrentan en estados clave

La contienda también tendrá disputas importantes en distintos puntos del país.

En Nueva York, la actual gobernadora Kathy Hochul buscará continuar en el cargo frente al republicano Bruce Blakeman. En Michigan, Abdul El-Sayed y Mike Rogers competirán por un escaño en el Senado.

La actual gobernadora Kathy Hochul.

Florida e Iowa también tendrán enfrentamientos legislativos relevantes, con candidatos republicanos y demócratas que buscarán conservar o recuperar representación.

Estas elecciones definirán no solo nombres y bancas, sino también el margen de maniobra que tendrá Trump para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.

El voto latino, una preocupación para Trump

Uno de los cambios que siguen de cerca los analistas es el comportamiento del electorado latino. En 2024, una parte importante de esa comunidad modificó su tradicional inclinación electoral y contribuyó al regreso de Trump a la Casa Blanca.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar. El encarecimiento de los alimentos, la gasolina y otros gastos cotidianos, sumado a las deportaciones, generó descontento entre sectores que habían acompañado al republicano.

"Trump nos traicionó, dio un giro de 180 grados", expresó Fernando Núñez, un joven estadounidense de 22 años de familia mexicana, al explicar su decepción con el mandatario.

El caso del condado de Yuma, en Arizona, refleja parte de ese fenómeno. Allí, donde vive una importante comunidad latina, Trump consiguió una ventaja de 20 puntos en 2024. Sin embargo, algunos habitantes que habían respaldado su candidatura ahora cuestionan sus decisiones.

Las críticas apuntan especialmente a la situación económica, el costo del combustible y las políticas migratorias.

La economía, el principal problema para los votantes

El bolsillo aparece como uno de los factores determinantes de esta elección. Según una encuesta del Pew Research Center citada en el informe, el 84% de los votantes considera que la economía es su principal preocupación.

Los aumentos en la gasolina, los alimentos, los seguros y la vivienda alimentan el malestar. A eso se suma el impacto del conflicto con Irán sobre los mercados energéticos y el precio de los combustibles.

"Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte", señaló Kyler Daugherty, un trabajador de la salud de Florida, al describir las dificultades que enfrenta para llegar a fin de mes.

Trump había conseguido la reelección con la promesa de reducir los precios y mejorar las condiciones económicas de los estadounidenses. Sin embargo, parte de ese electorado ahora cuestiona los resultados de su gestión.

Los aranceles comerciales y la guerra con Irán también aparecen entre los factores que, según especialistas citados en el informe, presionan sobre los precios.

Un problema que alcanza a millones de hogares

Las dificultades económicas exceden las discusiones electorales. De acuerdo con United Way Miami, cerca del 41% de los 132 millones de hogares estadounidenses se encuentra por debajo del umbral ALICE, una medición que identifica a personas que tienen empleo, pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Vivienda, alimentos, transporte y atención médica forman parte de los gastos que cada vez resultan más difíciles de afrontar.

Así, mientras los partidos disputan el control del Congreso, millones de estadounidenses llegan a las urnas con una preocupación concreta: cómo sostener su economía familiar.

El resultado de este martes permitirá conocer si el malestar se traducirá en un cambio en la representación legislativa y cuánto respaldo conservará Trump para afrontar los dos años restantes de su mandato.