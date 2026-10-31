Insólito accidente: una rueda salió despedida de un auto y golpeó a un joven que caminaba por la vereda

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. El joven, de 19 años, sufrió heridas en la frente y el tórax.

Una rueda salió despedida de un auto y golpeó a un joven que caminaba por la vereda.

Un joven de 19 años sufrió heridas luego al protagonizar de manera insólita un accidente de tránsito en el que fue golpeado por una rueda que se desprendió de un auto en plena circulación mientras caminaba por la vereda. El episodio ocurrió este jueves por la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho se produjo alrededor de las 10.15 en avenida Los Leones, del barrio Providencia en Santiago de Chile. Según la información difundida, un vehículo que circulaba en dirección norte perdió repentinamente su rueda izquierda.

Tras desprenderse, la rueda impactó contra otros dos autos que transitaban por el sector y salió despedida hacia la vereda . En ese lugar caminaba el joven, que recibió el impacto de lleno y cayó al suelo.

El momento del impacto quedó registrado por cámaras

Las imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas por el medio chileno 24 Horas, captaron el momento en que la rueda alcanzó al peatón. El video muestra la violencia del impacto y la inesperada secuencia que terminó con el joven herido.

La víctima es estudiante universitario y recibió asistencia inicial de personal del 1414, que le brindó primeros auxilios en el lugar.

Posteriormente, su padre lo trasladó a la Clínica Santa María para que recibiera atención médica. Allí se constató que no había sufrido lesiones de gravedad, aunque presentaba heridas en la frente y en el tórax. Pese a la violencia del golpe, el joven quedó fuera de peligro.

Un niño en bici calculó mal y cayó adentro de una fuente de agua

Una tarde de paseo por el Parque Central de Neuquén terminó de una manera tan inesperada como insólita. Un niño que circulaba en bicicleta por los caminos del Cenotafio a los Caídos en Malvinas calculó mal la distancia, no consiguió frenar a tiempo y terminó cayendo directamente dentro de la fuente de agua del monumento.

La secuencia quedó registrada en un video que fue compartido en redes sociales por el padre del pequeño y rápidamente comenzó a viralizarse. Las imágenes muestran el momento exacto en el que el niño desciende por uno de los caminos del monumento, avanza hacia la fuente y, sin poder detener la bicicleta, termina completamente sumergido en el agua.

El episodio ocurrió en los últimos días en el sector del Cenotafio a los Caídos en Malvinas, uno de los espacios emblemáticos del Parque Central de la capital neuquina. Allí, el niño disfrutaba de un paseo familiar en bicicleta cuando protagonizó una maniobra que terminó de la manera menos esperada.

En la grabación se observa cómo el pequeño comienza a descender por uno de los senderos que conducen hacia la fuente. Sin embargo, a medida que se acerca al agua, no logra reducir la velocidad ni detener la marcha.

En cuestión de segundos, la bicicleta continúa avanzando hasta el borde de la fuente y el niño termina cayendo al agua, en una escena que sorprendió a quienes posteriormente vieron el video.

En las imágenes también se observa a una joven que no logra detener la marcha del menor y corre rápidamente para socorrerlo.