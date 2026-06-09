Choque insólito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y su auto se descontroló

Una discusión entre dos conductores tuvo un desenlace inesperado: el auto de uno de ellos comenzó a moverse solo y terminó impactando contra otro vehículo.

Una discusión de tránsito terminó de la manera menos pensada en la ciudad de Neuquén, cuando uno de los conductores bajó de su auto para reclamarle a un motociclista y, en medio del enojo, olvidó un detalle clave: colocar el freno de mano. El vehículo comenzó a desplazarse sin nadie al volante y provocó un choque.

El hecho ocurrió en la intersección de Sarmiento y Manuel Láinez, una zona de circulación permanente de la ciudad. Según la información conocida, el conductor descendió del vehículo para continuar una discusión con un joven que circulaba en una moto, luego de una maniobra o situación de tránsito que habría generado el cruce entre ambos.

Pese a que el automovilista volvió a subir a su rodado, por alguna causa volvió a bajar para continuar la discusión; sin embargo, mientras el hombre estaba fuera del auto, el vehículo comenzó a moverse hacia atrás. Al no tener el freno de mano colocado, avanzó sin control durante algunos metros hasta impactar contra otro auto que circulaba normalmente por la calle.

Tras el choque, el conductor responsable continuó increpando al motociclista y acusándolo de lo que había ocurrido, sin asumir que fue él quien dejó su auto sin freno de mano. En tanto, solo se disculpó con la mano con el otro automovilista, se subió a su coche y se fue del lugar sin comprobar los daños causados al rodado afectado sin tener nada que ver.

Pelea de tránsito Neuquén (1)

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en el sector, ya que lo que había comenzado como una discusión entre conductores terminó con un siniestro vial completamente evitable.

El hecho vuelve a recordar la importancia de asegurar siempre el vehículo antes de descender, incluso cuando se trata de una detención breve. En este caso, el descuido convirtió una discusión de tránsito en un choque en plena calle.

NEUQUÉN- BAJÓ A PELEAR Y EL AUTO TERMINÓ EN OTRO CHOQUE

Otro accidente de tránsito insólito

Una noche de boliche terminó en una secuencia tan violenta como inesperada, en Mar del Plata. Un joven de 22 años fue atacado a la salida de un local bailable, cayó hacia la calle y terminó sobre el parabrisas de un auto que pasaba por el lugar. El video se viralizó rápidamente y, con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles sobre el origen de la pelea.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en la zona de Playa Grande, en la ciudad costera, sobre calle Victoria Ocampo, cuando un joven llamado Valentín salía del boliche y se encontró con un cuidacoches que le pidió un cigarrillo. Él accedió sin inconvenientes, pero la situación cambió en pocos segundos por la reacción de otra persona que estaba en el lugar.

Según la reconstrucción que se hizo a partir de testimonios, otro joven comenzó a insultar al “trapito” y Valentín decidió intervenir. No buscó pelear ni responder con violencia: apenas le pidió que se calmara y dejara de agredir verbalmente al cuidacoches. Ese gesto, que en principio buscaba frenar la discusión, terminó desatando una agresión mucho más grave.

Atropello Mar del Plata

El acusado no retrocedió. Por el contrario, se acercó a Valentín, se le puso frente a frente y empezó a exigirle disculpas. De acuerdo con los datos que trascendieron, le repitió varias veces que le pidiera perdón, aunque la víctima no había hecho más que intentar bajar el tono de la discusión.

La escena quedó registrada en un video que luego se difundió en redes sociales. En las imágenes se ve el momento en que el agresor golpea a Valentín en el rostro. El impacto lo hace trastabillar hacia atrás, justo en dirección a la calle.

En ese mismo instante, un Peugeot 308 circulaba por Victoria Ocampo. El conductor no llegó a esquivarlo y el joven terminó golpeando contra el parabrisas del vehículo. La secuencia generó desesperación entre quienes estaban en la vereda y se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la madrugada.

Antes del empujón, según los testimonios incorporados al caso, el atacante le habría dicho: “Ahora me pedís perdón”.