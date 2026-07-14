Señales de tránsito: qué significa la flecha blanca bifurcada sobre un fondo azul y para qué sirve

Para el conductor, es clave conocer cada una de las señales de tránsito . ¿Qué significa la que presenta la imagen de una flecha blanca bifurcada hacia dos sentidos sobre un fondo azul ?

Las señales de tránsito son importantísimas para prevenir accidentes, promover el orden en las calles y garantizar una convivencia entre conductores, peatones y ciclistas . Por ello es que para el conductor es clave conocer cada una de las señales de tránsito . ¿Qué significa la señal de tránsito con flecha blanca bifurcada hacia dos sentidos sobre un fondo azul ?

Según las definen los sitios especializados, las señales de tránsito son símbolos gráficos, universales y reconocibles diseñados para brindar información específica a los usuarios de las vías. Estas nos indican prohibiciones, advertencias, informaciones útiles y condiciones del camino, funciones esenciales para evitar el caos en carreteras y calles.

La señal de tránsito con flecha blanca bifurcada hacia dos sentidos sobre un fondo azul le indica al conductor que puede continuar en el mismo sentido o girar a la derecha.

Las señales de tránsito son símbolos gráficos, universales y reconocibles diseñados para brindar información específica a los usuarios de las vías.

Lo cierto es que esta señal de tránsito se encuentra tipificada como la número 22 (D) y cabe resaltar que no es muy reconocida entre los conductores.

Es oportuno precisar que la señal de tránsito con flecha blanca bifurcada hacia dos sentidos sobre un fondo azul se halla incluida dentro de las señales de tránsito de carácter informativo.

Estas señales cumplen la función de comunicar servicios, destinos y distancias a los conductores. Normalmente, suelen observárselas en zonas alejadas de los centros urbanos, en sitios en los cuales no es fácil acceder a información por otros medios.

También son muy utilizadas en áreas turísticas. Asimismo, además de indicar sentidos de circulación, también es frecuente que puedan advertir sobre la presencia de estaciones de servicio, hospitales, alojamientos o atractivos turísticos.

Cuáles son las distintas clases de señales de tránsito

Las distintas señales de tránsito se pueden dividir en:

Verticales.

Horizontales o marcas en el pavimento.

Transitorias (obra).

Luminosas (electromecánicas o semáforos).

Humanas.

Sonoras.

Señales Verticales. Se clasifican en:

Preventivas (advierten sobre situaciones de riesgo, como curvas peligrosas, puentes angostos o zonas escolares y suelen ser de color amarillo y forma romboidal).

Reglamentarias o Prescriptivas (las que prohíben o limitan acciones específicas, como el giro en U o el estacionamiento. Por lo general son circulares, con fondo blanco y una franja roja).

Informativas (como la que nos ocupa en esta nota).

(como la que nos ocupa en esta nota). Transitorias (anotician sobre cambios temporales en la circulación, como obras en construcción o desvíos. Se identifican por su color naranja y mensajes claros).

Las señales Reglamentarias o Prescriptivas son aquellas que prohíben o limitan acciones específicas.

Es oportuno reseñar que, a través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme, publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

En nuestro país, la normativa sancionada por el Poder Ejecutivo establece duras penas para los conductores profesionales. Las faltas más graves que podrían implicar la pérdida de la licencia de conducir son las siguientes: