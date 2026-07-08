Qué significa la señal de tránsito roja y blanca que dice "4 tns" y por qué hay que resperarla sí o sí

Se trata de una señal de tránsito prescriptiva y reglamentaria. ¿Por qué es importante respetarla? ¿A qué alude la indicación “4 tns” ?

En nuestro país, es sabido que uno de los motivos que podrían provocar la pérdida o la suspensión de la licencia de conducir es, precisamente, ignorar los semáforos o las señales de tránsito . Por ello, a la hora de salir a la ruta, es tan importante comprender su significado. Así, ¿qué significa la señal de tránsito que dice “4 tns” y por qué es importante respetarla?

Es oportuno reseñar que, a través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme, publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

La señal de tránsito “4 tns” indica el límite máximo del peso del vehículo para poder circular en ese lugar: 4 toneladas incluyendo la carga . Cabe resaltar que este valor puede variar según el sitio, puesto que existen señales similares con otros números.

Uno de los motivos que podrían provocar la pérdida o la suspensión de la licencia de conducir es, precisamente, ignorar los semáforos o las señales de tránsito.

Es importante remarcar que esta señal de tránsito, que reviste carácter de prescriptiva y reglamentaria, está destinada fundamentalmente a camiones, utilitarios cargados, transporte de mercadería, maquinaria pesada o cualquier unidad que pueda superar ese peso.

Esto es porque, por lo general, un auto particular no alcanza ese valor (las 4 toneladas de peso), aunque una camioneta o un furgón con carga sí pueden alcanzar ese peso, aunque no tengan el tamaño de un camión. La clave, entonces, radica en el peso total del vehículo. Y es por ello tan importante que los conductores conozcan el peso de su vehículo y su carga antes de ingresar a zonas señalizadas.

Cabe recordar que las señales de tránsito se pueden dividir en:

Verticales:

Horizontales o marcas en el pavimento.

Transitorias (obra).

Luminosas (electromecánicas o semáforos).

Humanas.

Sonoras.

Las señales verticales se clasifican en:

Preventivas.

Reglamentarias o Prescriptivas, tal el caso de la señal de tránsito que nos ocupa en esta nota ( "4 tns" ).

que nos ocupa en esta nota ( ). Informativas.

Transitorias.

Principales motivos para la suspensión o la pérdida de la licencia de conducir en Argentina

Cabe recordar que, según la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, los motivos para la suspensión o la pérdida de la licencia de conducir son los siguientes:

Las personas que cometan faltas graves durante los primeros dos años de haber obtenido su carnet pueden sufrir la suspensión de la licencia.

Licencia vencida o con datos no actualizados.

Adulteración del carnet o falsificación.

No superar el examen psicofísico.

Disminución evidente de las condiciones para conducir.

Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias.

Participar en un accidente y fugarse.

Estar inhabilitado o suspendido para manejar.

La señal de tránsito "4 tns", que reviste carácter de prescriptiva y reglamentaria, está destinada fundamentalmente a camiones, utilitarios cargados, transporte de mercadería, maquinaria pesada o cualquier unidad que pueda superar ese peso.