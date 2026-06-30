Qué significa la señal de tránsito amarilla con dos cruces juntas y por qué es importante

Se trata de una de las señales preventivas que puede encontrase en las calles y en las rutas argentinas, aunque muchos conductores no conocen su significado.

Las señales de tránsito forman parte del lenguaje cotidiano de quienes manejan, aunque algunas todavía generan dudas incluso entre conductores con experiencia. Una de ellas es la de f ondo amarillo con una cruz negra en el centro , un cartel que suele encontrarse en rutas, caminos y zonas urbanas y que tiene un significado específico.

Se trata de la señal P.24 (a), denominada "Encrucijada" o "Cruce" , que advierte sobre la proximidad de una intersección entre dos vías de circulación pero con un agregado: la presencia de un cruce ferroviario en la proximidad.

Este cartel indica que el conductor se aproxima a un punto donde pueden aparecer vehículos desde otras direcciones, por lo que es necesario reducir la velocidad y prestar mayor atención al entorno. La señal forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 .

La señal está representada por una cruz con travesaños iguales o de distinto espesor sobre un fondo amarillo y forma parte del grupo de las señales preventivas. Este tipo de carteles no imponen una obligación ni una prohibición, sino que alertan sobre una situación que el conductor encontrará más adelante en el camino. En Argentina, las señales preventivas utilizan el color amarillo para advertir sobre posibles peligros o cambios en las condiciones de circulación.

Qué debe hacer un conductor cuando ve esta señal

Al observar la señal de encrucijada, los especialistas en seguridad vial recomiendan adoptar una conducción más preventiva y anticiparse a la maniobra que podría ser necesaria al llegar al cruce.

Senal de Transito 2 La señal de tránsito señal P.24 (a), representa un cruce o intersección. IA

Entre las principales recomendaciones se encuentran las siguientes:

Disminuir la velocidad.

Observar si se aproximan vehículos desde otras direcciones.

Prestar atención a la señalización complementaria.

Prepararse para ceder el paso si corresponde.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos.

Prestar atención en el cruce ferroviario, sobre todo si es un paso a nivel sin barreras, que suele encontrarse con frecuencia sobre todo en caminos rurales.

La importancia de esta advertencia es mayor en rutas y caminos del interior, donde muchas intersecciones no cuentan con semáforos ni sistemas automáticos de control del tránsito. En estos casos, una correcta interpretación de las señales resulta clave para reducir el riesgo de colisiones laterales, uno de los tipos de accidentes más frecuentes en las intersecciones.

Cuáles son los cuatro tipos de señales de tránsito en Argentina

La señal P.24 (a) integra el grupo de las señales preventivas, pero el sistema de señalización vial argentino está dividido en cuatro grandes categorías.

Señales preventivas

Advierten sobre situaciones o cambios en las condiciones de circulación, como curvas, rotondas, puentes angostos, cruces ferroviarios o la proximidad de una escuela.

Señales reglamentarias o prescriptivas

Indican prohibiciones, restricciones y obligaciones para los conductores. Generalmente son circulares, con fondo blanco y detalles en rojo.

Señales informativas

Brindan datos útiles sobre destinos, distancias, hospitales, estaciones de servicio y puntos turísticos.

Señales transitorias

Advierten sobre situaciones temporales en la vía pública, como obras, desvíos o tareas de mantenimiento.

Por qué es importante conocer esta señal

Aunque el cartel de encrucijada parece simple y muchas veces pasa desapercibido, cumple una función fundamental en la seguridad vial. Anticipar la presencia de un cruce permite que el conductor tenga más tiempo para reaccionar, reduzca el riesgo de colisiones y adopte una conducción más segura.

Además, los manuales de señalamiento vial indican que todas las señales deben transmitir mensajes claros y simples, de manera que puedan ser interpretadas por cualquier conductor con la suficiente anticipación para realizar la maniobra adecuada y circular de forma ordenada y segura.

Por eso, conocer el significado de la señal P.24 (a) no solo es importante para aprobar el examen de conducir, sino también para circular de manera responsable y evitar accidentes en calles, avenidas y rutas de todo el país.