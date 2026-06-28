Almorzaba en el shopping de la YPF y le robaron un arsenal de armas de una Hilux

Un tirador deportivo denunció que con un inhibidor le abrieron la camioneta y le robaron dos pistolas y 1300 municiones en Centenario.

Un hombre fue víctima de un importante robo en la zona de la primera rotonda de Centenario cuando almorzaba en el shopping del full de la estación de servicio YPF , sobre la Ruta Provincial 7. Se trata de un tirador deportivo que practica en el polígono local, y al que le habían robado un arsenal de armas.

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas de este último sábado, y el propio damnificado sospecha que los autores usaron un inhibidor para abrir su vehículo sin forzarlo, según pudo confirmar LM Neuquén .

La víctima, domiciliada en Fernández Oro , había dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux para almorzar en el lugar. Al regresar, advirtió que autores ignorados habían sustraído del interior del vehículo una mochila con dos armas de fuego, una pistola Tanfoglio Stock 9 mm con 600 municiones de ese calibre, y una CZ Shadow con 700 municiones calibre 22.

Mochila armas LA mochila donde le habrían sustraído las armas al tirador del Polígono de Centenario.

En la camioneta no se constató ningún daño en las puertas, lo que refuerza la sospecha del uso de un inhibidor, algo que sucede muy a menudo en la ciudad de Neuquén con los robos habituales en el centro capitalino, donde se utiliza esta metodología.

Robo en Centenario: un tirador deportivo de uso legítimo

El hombre es tirador deportivo y legítimo usuario de armas de uso civil, y contaba con la documentación correspondiente de ambas piezas. Personal de la Comisaría Quinta se constituyó en el lugar tras el llamado y tomó conocimiento del hecho, que quedó caratulado como presunto hurto.

SFP Transito vehicular autos vehiculos Centenario Rotonda ruta 7 (15) La zona de las rotondas en Centenario es de alto tránsito de vehículos y personas. Sebastián Fariña Petersen

Las cámaras de seguridad del hotel Global, ubicado en las inmediaciones, permitieron identificar a los presuntos autores: se observa un Citroën blanco, con vidrios polarizados, del que descendió un hombre vestido con ropa deportiva negra y gorra blanca, quien retiró la mochila del interior de la Hilux y luego se retiró del lugar.

A partir de las imágenes, se amplió el patrullaje en la zona para dar con el rodado, pero hasta este domingo no se sabía de algún resultado positivo. Los efectivos policiales montaron una fuerte investigación alrededor de este tema.

Otro robo en una estación de servicio

El hecho se suma a otro episodio ocurrido días atrás en la estación de servicio de la segunda rotonda, donde el shopping debió cerrar tras el ingreso de una persona con fines de robo.

Ambos casos se dan en un contexto de mucha circulación de gente en situación de calle y de hechos delictivos en las estaciones de servicio de los accesos a la ciudad, puntos de alto tránsito de vecinos y turistas y sobre todo de personas que llegan desde otras provincias por el auge de Vaca Muerta, y que deambulan por la localidad.

En esta ocasión, la rápida respuesta policial permitió al menos identificar el vehículo utilizado por los sospechosos, por lo que la causa continúa bajo investigación. Se espera que en las próximas horas, debido a la magnitud del robo y la importancia de las armas, la policía pueda dar con los autores. Aparentemente, venían siguiendo a la víctima.