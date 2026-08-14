Gabriel Álamo será el nuevo presidente del MPN: por qué no habrá internas y quiénes serán las nuevas autoridades

El histórico partido provincial renovará sus autoridades. Álamo, el diputado provincial, será la máxima autoridad.
El Movimiento Popular Neuquino (MPN) renovará este mes sus autoridades sin pasar por elecciones internas. Este jueves venció el plazo de presentación de listas y avales para liderar el histórico partido provincial y sólo uno de los sectores, liderado por el actual diputado provincial Gabriel Álamo, presentó candidatos para todas las seccionales de la provincia de Neuquén.
Aunque se habían reservado varios colores para la competencia interna, finalmente una sola lista, la Celeste y Blanca, presentó una nómina completa de candidatos y los avales necesarios para cumplir con los requisitos que exige la carta orgánica del partido.
Las elecciones están previstas para el 23 de este mes, pero se espera que en esa fecha, ante la falta de competidores, Álamo sea proclamado como presidente la Junta de Gobierno del MPN, un cargo que hoy ocupa el ex gobernador Omar Gutiérrez.
También trascendió que Jorge Lara, un referente histórico del partido, asmuirá como presidente de la Convención, un cargo que hoy ocupa el también ex gobernador, Jorge Sapag.
La única seccional que sí tendrá elecciones internas el 23 de agosto es la de Centenario, donde se presentó más de una lista para competir por el liderazgo partidario. Esta localidad tiene un total de 8 mil afiliados y allí competirán, por la Celeste y Blanca, Juan Roberto Galati Rando y por el color Rojo, Claudio Machado.
Las críticas que evidencian la interna partidaria
El proceso de elecciones internas del partido contó con escasa publicidad, un escenario muy diferente al que se vivía años atrás, cuando el MPN ejercía el poder no sólo a nivel provincial sino en la mayoría de las localidades de Neuquén.
Sin embargo, la transición de las riendas partidarias no estuvo exenta de polémicas. Desde el Movimiento de Acción Política (MAPO), un sector liderado por Rodolfo Laffite y José Pino Russo, enviaron una carta a la Junta Electoral del MPN en la que criticaron la modalidad del proceso y las exigencias que incluían "umbrales desmedidos que excluye corrientes de opinión significativas y consolida mayorías automáticas".
Con esta misiva, se presentaron el jueves en la Junta de Gobierno para anunciar que no iban a formalizar la presentación de listas del color blanco, que ya habían reservado para la competencia.
Según la información a la que pudo acceder LM Neuquén, en total fueron cinco los colores que se presentaron para la competencia a nivel provincial. Además de la lista Celeste y Blanca de Álamo se reservaron el color Azul, que tiene como referente a Cecilia Longhi, el Blanco, con Laffite como uno de los líderes, el Verde, encabezado por Pablo Poblete y Juan Carlos Morales y el Amarillo, liderado por Diego Matías Acevedo.
La Carta Orgánica del MPN, un partido que tiene casi 89 mil afiliados en todo el territorio neuquino, establece que las listas deben reunir avales que representen un 10% del padrón electoral para competir en las internas provinciales y un 5% para la competencia de cada seccional.
La cifra elevada, que fue calificada como un "umbral desmedido" por el MAPO, fue uno de los puntos que llevó a que varios colores se retiren de la competencia antes del plazo de vencimiento.
Trascendió que el color Amarillo anunció a principios de agosto que iba a desistir de participar en el proceso, mientras que el color Blanco presentó su nota este jueves. Los referentes del color Verde se mostraron trabajando en la recolección de los avales, pero finalmente no hicieron una presentación formal ante la Junta Electoral.
La Celeste y Blanca, por su parte, presentó un total de 9167 avales, por lo que cumplió con los requisitos que impone la Carta Orgánica.
Desde el MAPO isntaron a revisar las cifras para permitir la participación de sectores minoritarios. "Llamamos a las autoridades partidarias a reflexionar sobre la necesidad de adecuar la normativa estatutaria del MPN para que garantice procesos realmente democráticos, transparentes, participativos y representativos de la masa de afiliados. Nos mantenemos de pie, militando en cada seccional y barrio, con la convicción de que la causa de nuestros mayores no se abandona", redactaron.
Quién es Gabriel Álamo, el futuro presidente del MPN
Álamo es diputado provincial y jefe del bloque del MPN en la Legislatura de Neuquén desde diciembre de 2023.Ese año, el partido tuvo una derrota histórica en las elecciones provinciales del 16 de abril frente al actual gobernador, Rolando Figueroa, que hizo toda su carrera política en el movimiento hasta formar su propio sello, Comunidad, para esa disputa electoral.
Desde su llegada a la banca de la Legislatura, Álamo se mostró alineado con las políticas de Figueroa y buscó acompañar la gestión del actual mandatario provincial y garantizar la gobernabilidad desde su bloque, que suma un total de 10 diputados.
En la lista lo acompañan otros referentes con trayectoria en la política neuquina, como Marita Villone, ex intendenta de Loncopué y actual secretaria de Deportes de Figueroa, la ex diputada provincial María Laura Du Plessis, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, y la ex diputada nacional, Alicia Comelli.
Para la Convención del partido, encabezada por Jorge Lara, se listan otros referentes de la política neuquina, como Luis Sánchez, Ludmila Gaitán, María Eugenia Ferrareso, Alejandro Nicola o Ramón Fernández.
La lista completa del MPN
Listado de representantes de la Junta de Gobierno (Lista Celeste y Blanca)
- Gabriel Álamo
- María Fernanda «Marita» Villone
- Carlos Koopmann
- María Laura Du Plessis
- Hugo Gutiérrez
- Miryan Abojer
- Ezequiel Vélez
- Alicia Comelli
- Tomás Martínez
- Jorgelina Novoa
- Claudio Moyano
- Carolina Luzuriaga
- Simón Jalil
- Gabriela Cagol
- Juan Grandi
- Claudia Urrez
- Sergio Soto
- Romina Palomo
Listado de representantes de la Convención (Lista Celeste y Blanca)
- Neuquén Capital – Jorge Lara
- Neuquén Capital – María Elena Miglachi
- Neuquén Capital – Luis Sanchez
- Neuquen Capital – Ludmila Gaitán
- Neuquén Capital – Claudio Cotro
- Neuquén Capital – Raul Barahona
- Neuquén Capital – Ramón Fernández
- Neuquen Capital – Claudia Mesplatere
- Neuquén Capital – MarÍa Eugenia Ferraresso
- Neuquén Capital – Nicolás Sánchez
- Neuquen Capital – Marisa Iantosca
- Neuquén Capital – Mario Luis Churrarín
- Neuquén Capital – Mariela Gutiérrez
- Neuquén Capital – Alejandro Nicola
- Neuquén Capital – Jorge Chaneton
- Neuquén Capital – Sebastián Brollo
- Centenario – Graciela Molina
- Centenario – Juan Pablo Burd
- Centenario – Miriam Del Carmen Quinteros
- Centenario – Jorge Jamut
- Cutral Có – Sonia Diaz
- Cutral Có – Miriam Zurita
- Cutral Có – Nestor Maldonado
- Cutral Có – Nestor Dumigual
- Zapala – Daniel Chasco
- Zapala – Anita Borrini
- Zapala – Abraam Antipan
- Zapala – Maria Belen AragÓn
- Plaza Huincul – Marga Yunes
- Plaza Huincul – Leonilda Paleta
- Senillosa – Nicolas Di Fonzo
- Senillosa – Silvia Ramírez
- Plottier – Lorena Abdala
- Plottier – Pablo Viluron
- Lacar – Carlos Saloniti
- Lacar – Natalia Vita
- Los Lagos – Javier De Los Ríos
- Los Lagos – Amanda Rial
- Chos Malal – Mariela Muñoz
- Chos Malal – Leonardo Grandon
- Minas – Andrea Parada
- Ñorquín – Santiago Arias
- Rincón de los Sauces – Cecilia Sepúlveda
- Añelo – Carina Sanhueza
- Buta Ranquil – Antonella Aravia
- Collon Curá – Delfa Mena
- Picún Leufú – Alberto Gómez
- Huiliches – Aníbal Urrutia
- Aluminé – Natalia Manavella
- Catan Lil – Patricio Yañez
- Picunches – Silvana del Carmen Riquelme
- Loncopué – Walter Fonseca
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