Neuquén busca sumar a sus empresas a la matriz de exportación de la provincia

La jornada COMEX Norpatagónica 2026 apuntó a que las firmas que aumentaron su escala para abastecer a Vaca Muerta piensen en exportar. La provincia ya explica el 17% de las exportaciones argentinas.

Con más de 500 participantes, la jornada COMEX Norpatagónica 2026 contribuyó a la consolidación de Neuquén y Río Negro como protagonistas en la matriz exportadora argentina. El evento congregó a 15 especialistas en comercio internacional para analizar los desafíos y visibilizar la infraestructura disponible para aquellas empresas que aumentaron su escala para abastecer a Vaca Muerta y hoy buscan dar un nuevo paso hacia el mercado externo.

Desde las 9 de la mañana, cientos de empresarios y referentes del sector se dieron cita en el centro de convenciones Domuyo, en la isla 132, para anticiparse a los desafíos que propone el escenario exportador argentino, en el que la provincia de Neuquén sigue ganando terreno: hoy, las exportaciones neuquinas explican el 17% del total del país.

Natalia Muguerza, gerente Comercial del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y vicepresidenta de Adineu, aseguró que la provincia sigue escalando posiciones entre las jurisdicciones con mayor apertura a los comercios internacionales. "Viene Santa Fé, Córdoba y Neuquén viene subiendo, y eso que los caños todavía no fueron enchufados, como digo yo", dijo en relación a los ductos que buscan ampliar la capacidad de transporte de Vaca Muerta.

El evento sirvió como una oportunidad para que los empresarios locales conozcan la infraestructura ya instalada que permite comercializar con el extranjero, con herramientas como el Depósito Aduanero, la Zona Franca de Zapala, los corredores hacia Chile y el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro. Sin embargo, Muguerza consideró que aún queda mucho por hacer si se analiza el potencial de Neuquén.

"Esto todavía no comenzó. Cuando Vaca Muerta empiece a exportar va a necesitar muchísimo más. Hoy, como sabemos, todavía no tenemos ni siquiera el 20% de exportación de lo de lo que puede generar Vaca Muerta. Entonces esa demanda va a ser vamos a tener que estar a la altura", afirmó.

Para Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y una de las figuras entre los expositores de la jornada, "Neuquén tiene una enorme oportunidad hoy que Vaca Muerta es el sector estrella del comercio internacional en la Argentina". En ese sentido, consideró que ésta es la provincia con mayor incremento de su porcentual de participación en el total de exportaciones del país en los últimos 15 años, y que ya demuestra un potencial que se apalanca de los hidrocarburos pero que excede este rubro de la economía.

"Esta provincia tiene mucho más para dar también. Hay potencial en materia de minería, de agroalimentos en general, frutas, vinos, pescados, en materia incluso de la producción de lana, de la economía del conocimiento, de las energías limpias como el hidrógeno verde, de la generación de centros de datos con inversión extranjera", repasó.

Aclaró que el crecimiento sostenido de las exportaciones argentinas también genera un proceso de integración entre provincias a partir de su complementariedad, como el caso que se da entre Río Negro y Neuquén, en el que una aporta los recursos y otra la logística para poder colocar la producción hidrocarburífera en el mundo.

De los anillos de Vaca Muerta al mundo

Muguerza aseguró que el principal objetivo de la jornada apuntó a visibilizar las herramientas y los requisitos que deben cumplir las empresas locales para sumarse al comercio internacional. Aunque el sector es visto muchas veces sólo como una posibilidad de importar tecnología, desde ADINEU buscan que el valor agregado de las pymes locales se inserte en el mundo.

Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, consideró que las empresas que abastecen a las operadoras de Vaca Muerta, que se ubican en el segundo y tercer anillo de la cadena de valor, también enfrentan una oportunidad. "Hay empresas que están abasteciendo a Vaca Muerta y tienen escala para que puedan empezar a exportar", aseguró.

De este modo, el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, que apalancó el crecimiento de las compañías de servicios, también apalancó su perfil exportador. Por eso, la jornada COMEX busca generar las condiciones para que puedan dar el siguiente paso.

Sebastián Fariña Petersen

"Buscamos capacitarlas, que le pierdan el miedo. Yo lo que tengo que tener es mi producto, tiene que tener calidad y competitividad y lo puedo posicionar en cualquier parte", aclaró Muguerza.

A través de distintos paneles y mesas de trabajo, la jornada Comex Norpatagónica 2026 buscó despejar dudas del panorama macroeconómico, el escenario geopolítico y los desafíos de infraestructura que enfrenta el comercio exterior en la región.

Sebastián Fariña Petersen

El costo de infraestructura a cargo de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa participó del panel inicial de la jornada, en donde destacó el aporte que hace la provincia al producto bruto del país y reclamó el bajo porcentaje de ingresos que dejan el petróleo y el gas en las arcas provinciales para hacer frente a una demanda siempre creciente de infraestructura.

Sebastián Fariña Petersen

Elizondo, por su parte, consideró que este desequilibrio implica dos camino: "Por un lado, probablemente hay que repensar la distribución de los ingresos, pero por otro lado empezar a pensar en mecanismos innovativos, por ejemplo, de la inversión privada. Y de hecho está ocurriendo en Neuquén". El especialista agregó que "la gran mayoría de inversión en infraestructura del país está ocurriendo en el sector energético, en esta región y por iniciativas privadas".

Muguerza consideró que, "hoy, el principal cuello de botella, que es de público conocimiento, es Pino Hachado y Cardenal Samoré". Y agregó: "Estamos trabajando de la mano con el gobierno, con Senasa y con aduana en esa emergencia".

Consideró, además, que el sector privado debe adecuarse al crecimiento de la demanda que va a generar Vaca Muerta en el futuro. "Para nosotros es un orgullo poder mostrar el gran potencial que tienen en materia logística Río Negro, Neuquén y los puertos del Pacífico", concluyó.