Piden condenar a la madre que le dio una brutal golpiza a docentes en el IFD 12 de Neuquén: cuándo se lee la sentencia

Fiscalía y querella pidieron condena contra la mujer por golpear a directivas y amenazar a una docente. El caso podría sentar precedente de violencia escolar.

Los abogados querellantes que representan a las docentes y a ATEN.

Finalizó este miércoles el juicio contra la mujer acusada de golpear a docentes del IFD 12 de Neuquén. La fiscalía y la querella alegaron y pidieron que se la declare responsable de los delitos de amenazas y lesiones leves. La sentencia se conocerá el próximo viernes.

La fiscal Lucrecia Sola y la abogada querellante Agustina Procoppo coincidieron en que los delitos imputados quedaron debidamente probados durante el debate y solicitaron la condena de Farías.

El abogado querellante Mariano Mansilla , que encabezó el equipo jurídico integrado además por Agustín Otárola, Procoppo y Miguel Quiruga, expresó su expectativa de lograr una sentencia condenatoria.

El edificio donde funciona el IFD 12 en el Colegio San Martín. Maria Isabel sanchez

Consideró que, sumada a la ley aprobada a impulso de ATEN, permitiría a la provincia dar vuelta a la página a hechos que —dijo— nunca debieron ocurrir.

Violencia escolar en el IFD 12: la golpiza denunciada en 2025

El juicio se desarrolló ante el juez Juan Ignacio Guaita, bajo la modalidad de tribunal unipersonal. La defensa de la mujer acusada está a cargo del abogado Fernando Gómez.

Mariela Farías, madre de una exalumna de la institución, es la denunciada por lesiones leves y amenazas contra tres docentes, la directora, la vicedirectora y la profesora de inglés.

Según la acusación fiscal, el 21 de abril de 2025 concurrió a la escuela y amenazó con golpear a la docente de inglés por haber reprendido a su hija por el uso del celular en clase, además de increparla a pelear en la calle, lo que le generó temor y angustia. El equipo directivo intervino y le pidió que se retirara y no volviera a ingresar al establecimiento.

Al día siguiente, pese a esa advertencia, Farías regresó a la escuela junto a una hija mayor de edad y, sin mediar diálogo, golpeó a la directora y luego a la vicedirectora en la dirección del instituto. Según la denuncia, las arrastró por el suelo y las tomó de los cabellos, además de proferirles amenazas.

Lo que ya se conocía: las dos jornadas del debate

En la primera audiencia declararon las tres docentes damnificadas y otros seis testigos, entre ellos la perito médica que constató las lesiones de las víctimas y la directora de nivel del CPE, Ana Laura Sotz Sanhueza. Las docentes relataron el episodio y las secuelas que la violencia sufrida les generó en lo laboral y lo personal, remarcando las dificultades para retomar su rutina tras el ataque.

En la segunda jornada se reprodujo la cámara Gesell realizada a la hija de la acusada y declaró el policía que había tomado la denuncia de Farías luego del hecho.

El caso, ocurrido en abril de 2025 y viralizado a través de un video filmado por un estudiante, motivó la sanción de una ley provincial impulsada por ATEN para prevenir y sancionar la violencia contra trabajadores de la educación.

En la audiencia inicial declararon las tres docentes que sufrieron la agresión física y la profesora de inglés que había sido amenazada. Todas ratificaron ante el tribunal lo ocurrido en abril del año pasado. Durante la audiencia se proyectó el video del ataque (grabado por un estudiante y luego viralizado) y se reconstruyeron los hechos.

También declaró la directora de Nivel del Consejo Provincial de Educación (CPE). De la primera jornada participaron integrantes de la conducción de ATEN, entre ellos la secretaria general, Fany Mansilla.