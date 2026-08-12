"Todo se fue de las manos": así se desarrolla el juicio por la golpiza de una madre a docentes del IFD 12

Declararon las tres profesoras agredidas y la docente amenazada en abril de 2025. El debate se extiende dos jornadas y podría sentar precedente.

El edificio donde funciona el IFD 12 en el Colegio San Martín.

Comenzó el martes el juicio oral y público contra la mujer acusada de amenazar y golpear a docentes del Instituto de Formación Docente N°12 "Ángel D'Elía" (ex Colegio San Martín). Fue un hecho ocurrido en abril de 2025 que generó fuerte conmoción en la comunidad educativa neuquina por violencia escolar . Sobre todo por la exhibición de los videos de la golpiza.

El debate se lleva adelante ante el juez Juan Guaita, bajo la modalidad de tribunal unipersonal. La acusada es Mariela Farías, defendida por el abogado Fernando Gómez. La fiscal a cargo de la acusación es Lucrecia Sola. En tanto, los que representan a las docentes víctimas son los querellantes Mariano Mansilla, Miguel Quiruga, Ezequiel Otárola y Agustina Procoppo , en representación también del gremio ATEN.

A Farías se le imputan amenazas contra la docente de inglés del establecimiento (tras una reunión realizada el 21 de abril de 2025) y lesiones contra tres docentes, a quienes agredió físicamente junto a otra mujer de 29 años el 22 de abril, un día después de que le prohibieran el ingreso a la institución.

Los abogados de los docentes agredidos.

Según había confirmado la Justicia en la audiencia de control de acusación, la causa quedó elevada a juicio por los delitos de amenazas y lesiones en concurso real.

Primera jornada: declaraciones y el video del ataque

En la audiencia inicial declararon las tres docentes que sufrieron la agresión física y la profesora de inglés que había sido amenazada. Todas ratificaron ante el tribunal lo ocurrido en abril del año pasado. Durante la audiencia se proyectó el video del ataque (grabado por un estudiante y luego viralizado) y se reconstruyeron los hechos.

También declaró la directora de Nivel del Consejo Provincial de Educación (CPE). De la primera jornada participaron integrantes de la conducción de ATEN, entre ellos la secretaria general, Fany Mansilla.

A través de los testimonios, pericias médicas e informes incorporados, se pudo acreditar en líneas generales la existencia de amenazas simples y lesiones leves sufridas por tres personas.

De la golpiza se promovió una ley

El episodio del IFD 12 fue inédito por cómo se desarrolló en la justicia neuquina, pero también tuvo impacto legislativo. A partir de la denuncia impulsada por ATEN, la Legislatura de Neuquén sancionó una ley provincial de protección a los trabajadores de la educación frente a hechos de violencia.

Por eso, desde el gremio y la querella sostienen que una eventual condena sentaría un precedente fundamental para la aplicación de esa norma en la provincia.

El juicio continúa este miércoles con la segunda jornada del debate.

Cómo fue esa dramática tarde

La escena ocurrió a plena luz del día, minutos después de iniciada la jornada escolar. Las atacantes, una mamá y una de sus hijas mayores ingresaron al establecimiento educativo a las 13.40, pese a que desde el día anterior tenían prohibido el ingreso por haber amenazado a docentes y autoridades durante una reunión.

Pero las mujeres lograron evadir a los guardias sobre la Avenida Argentina y entraron a la escuela por calle Ameghino sin que nadie las detuviera. En media manzana funciona el establecimiento educativo que cuenta con 4 niveles, entre ellos el IFD 12 primario, el IFD 12 inicial, que son departamentos de aplicación para las prácticas del IFD 12 terciario, siendo que este último funciona en calle Anaya.