Viales retoman la negociación salarial: temen quedar afuera del incremento automático

"Esta semana retomamos las conversaciones", dijo Carlos Roselli a LM Neuquén. UNAVP es el único gremio estatal sin firmar y podría perder el aumento automático

La Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) retomará esta semana las conversaciones salariales con el Gobierno provincial, según confirmó a LM Neuquén su secretario general, Carlos Roselli . Es el único gremio que aún no cerró la paritaria 2026.

"Esta semana retomamos las conversaciones con el gobierno; estamos limitados por el tema climático, primero la atención de la ruta, mitigar el peligro del tránsito, y mañana o pasado nos juntamos a continuar con la pauta", explicó el dirigente, quien está en conversaciones con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares , y el subsecretario Juan "Joni" Grandi .

UNVAP es, hasta el momento, el único gremio estatal que no cerró la paritaria 2026-2027. A fines de julio, ATE y UPCN firmaron un acuerdo con el Gobierno de Rolando Figueroa que rige entre julio de 2026 y junio de 2027 y que incluye la continuidad de la actualización automática por IPC, un piso salarial líquido de $1.560.000 desde agosto, incrementos adicionales del 4% en noviembre y 3% en enero de 2027. Además, dos bonos extraordinarios no remunerativos.

La asamblea de trabajadores de Vialidad Provincial rechazó la propuesta salarial del Gobienro de Neuquén.

Viales participó de las mismas rondas de julio, pero en una asamblea realizada en Zapala (con representantes de la sede central y de todos los distritos) el gremio rechazó por amplia mayoría la oferta oficial.

Paritaria de los Viales: ¿por qué rechazaron la propuesta?

Según explicó Roselli en esa instancia, la propuesta del Ejecutivo "no es un aumento al básico, es simplemente una devolución del 6% que nos habían sacado en enero de 2024, y un aumento del 1% para el año 2027", lo que el gremio consideró insuficiente frente al reclamo de fondo: pasar de la actualización trimestral por IPC a una mensual, para evitar la pérdida de poder adquisitivo que —sostienen— se acumula entre revisión y revisión.

A eso se sumó el pedido de incorporar trabajadores eventuales para reforzar los equipos técnicos y operativos de Vialidad, y las críticas al ingreso de personal bajo contratos eventuales que, según el gremio, no resuelve el déficit estructural de planta.

El trasfondo de la demora tiene, además, un conflicto adicional. La negociación de Viales arrastra un proceso paralelo por el convenio colectivo de trabajo, reabierto meses atrás y luego suspendido por medidas de fuerza en el distrito de Vialidad en Añelo, lo que retrasó el cronograma respecto de ATE y UPCN.

El punto que empieza a preocupar puertas adentro del gremio es qué pasa si la firma se sigue postergando. Al no haber cerrado el acuerdo, UNVAP corre el riesgo de quedar afuera del esquema de actualización automática que sí empezó a regir para ATE y UPCN.

ATE fue el primer gremio en cerrar la paritaria 2027-2027. Sebastián Fariña Petersen

Habrá que confirmar con precisión si ese "incremento automático" al que se refiere Roselli es el piso salarial ya vigente o la próxima actualización trimestral por IPC, pero en cualquiera de los dos casos el efecto práctico es el mismo: mientras más se estire la negociación, más se ensancha la brecha salarial entre los trabajadores viales y el resto de los gremios estatales que ya firmaron.

Salarios de Vialidad Provincial: las bajas y los estatales que podrían ingresar

El rechazo no pasa solo por el número. También pesan la falta de incorporación de personal —el gremio calcula unas 140 bajas desde 2022 frente a una oferta que consideran insuficiente y armada de forma unilateral—, la demora de cinco meses en la apertura de la mesa del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo y el freno del Ejecutivo a un adelanto económico mientras se negocia ese convenio.

En este contexto, Roselli dijo que el mismo día que fueron convocados a la segunda reunión paritaria, se enteraron por el GDE (Gestión Documental Electrónica) del ingreso posible de 64 personas al Estado provincial, que no eran los perfiles que el gremio venía conversando con el Ejecutivo.

Tras el rechazo, el Gobierno reaccionó bastante rápido. El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, convocó a una nueva instancia de diálogo para esta semana.

"Las cosas a escondidas no se hacen, si sos funcionario y estás de paso, no podés hacer esto. Valoramos el llamado del ministro, pero este tipo está equivocado, ni son los perfiles, todos ingenieros, y se necesita gente que trabaje en otras tareas", dijo Roselli, y apuntó directamente contra el director de Vialidad Provincial, José Dutsch.