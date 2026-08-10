Desesperada búsqueda de 15 personas atrapadas en los escombros de un edificio que colapsó

La edificación residencial de siete pisos estaba ubicada en el barrio Cuarto de Legua, cerca de la Universidad Santiago de Cali y la Plaza de Toros.

Familiares y vecinos buscan en forma desesperada entre 10 y 15 personas que se sospecha están atrapadas en un edificio derrumbado en la ciudad de Cali, sudoeste de Colombia, como consecuencia del terremoto de 7,4 grados que sacudió este lunes a Colombia .

La edificación residencial de siete pisos colapsó por completo, informó el diario El Colombiano. Estaba ubicada en el barrio Cuarto de Legua , cerca de la Universidad Santiago de Cali y la Plaza de Toros.

Familiares y habitantes del sector se encuentran en el lugar para ayudar en la remoción de escombros.

Un vecino, Carlos Saavedra, contó al periódico que una familia busca en forma desesperada a sus hijas trillizas.

“Ellos eran cinco personas, entre ellas unas trillizas, rescataron una con vida y se la llevaron para la clínica”, comentó.

Otro vecino, identificado como don Carlos, pidió ayuda a las autoridades. Unos 30 voluntarios están en el lugar removiendo escombros para tratar de rescatar a las personas atrapadas.

Los detalles del terremoto

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró pasadas las 7:30 de la mañana y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar. Ocurrió a una profundidad de 107 kilómetros a las 7.34 a.m, informó el USGS.

Por el momento se confirmaron al menos 110 personas fallecidas en Manizales, Pereira y Buenaventura, tres de las ciudades con mayores afectaciones.

Por otra parte, se confirmó la muerte de al menos cinco personas en el Valle del Cauca. "Tenemos tres niños en Calima, Darién, y una persona en Zarzal. Hay muchos heridos en Zarzal", indicó la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, en Noticias Caracol.

Fuerte terremoto de 7,4 sacudió a Colombia

"Estoy en el hospital universitario, y estamos colapsados. Hay cinco pacientes que no hemos podido evacuar, que están debajo de los escombros”, agregó.

El movimiento generó evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales de la capital; hay heridos de gravedad, así lo publica La Nación. Se reportaron daños en edificios en Bogotá, Medellín y Cali.

Y se sintió también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

#Sismo l Primer reporte oficial



Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.



Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 10, 2026

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó que en la capital departamental Quibdó “hay heridos y graves daños en las edificaciones” y expresó preocupación por las posibles réplicas.

En el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, capital del departamento de Risaralda, una parte del techo se desprendió en una zona de tránsito del público, pero las autoridades no han divulgado información de posibles víctimas.

Vuelos suspendidos en Colombia

El sismo afectó a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país.

"Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura", ha publicado en la red social X.

"La Aerocivil continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad", concluyó el mensaje.