Última noticia: se suspendió el partido de River por el terremoto en Colombia

El Millo tenía que visitar a Independiente de Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de su crisis futbolística, River debía visitar a Independiente Santa Fe en Colombia , el próximo miércoles por la noche. Sin embargo, el club argentino fue notificado este lunes por la tarde para que no viaje, ya que las autoridades decidieron suspender el encuentro por el terremoto en el país cafetero.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia hoy, lunes 10 de agosto , dejando un saldo preliminar de al menos 111 muertos, más de 300 heridos y graves destrozos materiales en varias regiones del país.

Si bien la zona de Bogotá no fue la más afectada, la prioridad de las autoridades locales es contener a la gente y los problemas derivados de la catástrofe geográfica.

Esta decisión implicará la reprogramación de la serie entre el Millo y su par colombiano.

River debe recibir a Argentinos Juniors el próximo domingo 16 por la quinta fecha del Clausura doméstico.

El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, programado inicialmente para el 19 de agosto, cambiará indefectiblemente de fecha.

Cuándo y dónde podría disputarse la ida

Los primeros 90 minutos de la serie entre ambos se jugaría la semana que viene, el mismo día que estaba pautado el duelo de ida. En caso de que Bogotá no esté en condiciones de recibir el encuentro de la Sudamericana, Quito y Miami son las dos ciudades que ya sonaron para ser sede del partido.

Cabe recordar que las llaves de cuartos de final están pautadas para el mes de septiembre, con lo cual hay margen para mover las fechas para este caso excepcional.

Fechas de la Sudamericana 2026

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

La final de la Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU)

Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente.