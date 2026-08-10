Terremoto en Colombia: que pasará con el partido de River contra Santa Fe por Copa Sudamericana.

En medio de la catástrofe que golpeó al pueblo colombiano, la Conmebol debe resolver si se juega o no el partido de octavos de final.

Colombia fue azotada esta mañana por un terremoto y, mientras se evalúa el impacto a nivel estructural y humanitario, comenzó la especulación con los compromisos deportivos. Este miércoles, Independiente Santa Fe debería recibir a River Plate por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y, a esta hora, aún no se sabe qué sucederá con ese partido.

Por su parte, la entidad que organiza el fútbol profesional de Colombia decidió suspender los partidos domésticos de toda esta semana. En principio, los del lunes iban a reprogramarse para el martes y los del martes, para el miércoles. Pero finalmente la medida fue cancelarlos a todos los de la semana. La Dimayor expresó su solidaridad con los colombianos afectados por el sismo y con las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación como consecuencia del movimiento telúrico.

"La DIMAYOR y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial", señaló el comunicado. "Hoy, el fútbol se une al país", concluyó la Dimayor.

CONMEBOL, por su parte, informó que en este momento está analizando la situación y en la inmediatez difundirá su resolución. La entidad que comanda el fútbol sudamericano pidió paciencia para sondear cuál es el alcance del terremoto y si se verá afectada la planificación del partido correspondiente a la Sudamericana. River tenía previsto partir a Colombia el miércoles, a las 15:25, pero, de momento, quedó a la expectativa.

Thiago Almada llegó al país: cuándo podría debutar en River

Thiago Almada arribó al país en las primeras horas de este lunes con el objetivo de cerrar los últimos trámites burocráticos y sellar su vínculo con River, convirtiéndose así en el noveno refuerzo del club en este período de traspasos. El mediocampista, que integra el plantel de la selección argentina, llevará a cabo su primera sesión de entrenamiento esta tarde junto al resto del equipo, bajo la supervisión de Eduardo Coudet.

El entrenador evaluará su condición física luego de las vacaciones posteriores al Mundial 2026 y definirá si lo incluye en la nómina de viajeros con destino a Bogotá.

La llegada del ex Botafogo representa el cierre de lujo de un mercado de pases de gran impacto para la institución de Núñez. La dirigencia que lidera Stefano Di Carlo ya había asegurado las contrataciones de ocho futbolistas: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega. Serán 23 millones de dólares por el 100% del pase y la operación de Almada, totalizando 64 millones en este mercado de pases.

El jugador ya completó la revisión médica en el viejo continente y firmó su contrato, que lo vinculará al club hasta diciembre de 2029. Aunque físicamente se encuentra habilitado para jugar, su estreno con la banda roja no sería este miércoles. El propio Coudet lo anticipó tras la caída ante Tigre: "Sería egoísta de mi parte que Thiago, que venía de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal. Seguramente estará para el domingo o para la vuelta".