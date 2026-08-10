Cómo llegó Thiago Almada al país y cuándo podría debutar en River

El volante ofensivo viene de estar de vacaciones por 20 días tras el Mundial 2026 con la selección argentina.

Thiago Almada arribó al país en las primeras horas de este lunes con el objetivo de cerrar los últimos trámites burocráticos y sellar su vínculo con River , convirtiéndose así en el noveno refuerzo del club en este período de traspasos. El mediocampista, que integra el plantel de la selección argentina , llevará a cabo su primera sesión de entrenamiento esta tarde junto al resto del equipo, bajo la supervisión de Eduardo Coudet .

El entrenador evaluará su condición física luego de las vacaciones posteriores al Mundial 2026 y definirá si lo incluye en la nómina de viajeros con destino a Bogotá .

La llegada del ex Botafogo representa el cierre de lujo de un mercado de pases de gran impacto para la institución de Núñez. La dirigencia que lidera Stefano Di Carlo ya había asegurado las contrataciones de ocho futbolistas: Nicolás Otamendi , Mauro Arambarri , Giovanni González , Lucas Beltrán , Rafael Santos Borré , Ángel Correa , Tobías Andrada y Francisco Ortega .

Serán 23 millones de dólares por el 100% del pase y la operación de Almada, totalizando 64 millones en este mercado de pases.

La historia de Almada

Formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, donde disputó 101 partidos y anotó 24 goles, Almada dio el salto a la MLS en 2022 para jugar en Atlanta United, equipo en el que convirtió 26 tantos en 83 encuentros. Más tarde, su carrera lo llevó a Brasil, donde fue pieza clave en Botafogo y levantó la Copa Libertadores 2024.

Su paso por Europa incluyó una breve estadía en el Olympique de Lyon y luego un período en el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, aunque allí no logró consolidarse como titular indiscutido. Tras haber participado en la Copa del Mundo 2026 con la Albiceleste, el enganche decidió volver al fútbol argentino para afrontar una nueva etapa con la camiseta millonaria.

Cuándo debutaría en River

El jugador ya completó la revisión médica en el viejo continente y firmó su contrato, que lo vinculará al club hasta diciembre de 2029. Aunque físicamente se encuentra habilitado para jugar, su estreno con la banda roja no sería este miércoles.

El propio Coudet lo anticipó tras la caída ante Tigre: "Sería egoísta de mi parte que Thiago, que venía de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal. Seguramente estará para el domingo o para la vuelta".

De este modo, todo indicaría que Almada no sería parte de la delegación que viajaría a Colombia para el partido de ida por la Copa Sudamericana, y recién podría sumar sus primeros minutos el domingo frente a Argentinos Juniors, o en el encuentro de revancha. Lo cierto es que el volante quedaría ya a disposición del cuerpo técnico y tendría su primer entrenamiento con el plantel en el transcurso de esta tarde.

River atraviesa una crisis futbolística galopante, habiendo perdido los cuatro partidos del Clausura, el cruce de Copa Argentina ante Aldosivi y la final del Apertura ante Belgrano. Coudet y la directiva que encabeza Di Carlo son muy cuestionados.