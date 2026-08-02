Bomba: otro campeón del mundo quedó a un paso de ser nuevo refuerzo de River

El volante llegaría en las próximas horas al país tras efectuar una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol argentino.

River está muy cerca de concretar uno de los fichajes más importantes de su historia. La dirigencia aceleró las negociaciones para incorporar a Thiago Almada y en Núñez reina el optimismo respecto de un acuerdo que podría cerrarse en las próximas horas. El mediocampista de 25 años, que viene de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, ya dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta del Millonario.

El volante dejaría el Atlético de Madrid después de una temporada en la que no logró la continuidad esperada. Si bien el club español apostó fuerte por él durante 2025, el futbolista entiende que necesita volver a tener protagonismo y el Millonario apareció como una alternativa que lo seduce tanto desde lo deportivo como desde lo personal. La posibilidad de ser dirigido por el Chacho Coudet terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto de Núñez.

Las negociaciones avanzaron de manera significativa durante los últimos días. El presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria viajaron a Madrid para reunirse con las autoridades del Colchonero y comenzar a definir los detalles de una operación que demandará una inversión histórica para River. El objetivo es cerrar el acuerdo cuanto antes para que el campeón del mundo pueda viajar al país e incorporarse al plantel.

THIAGO ALMADA DIO EL SÍ PARA JUGAR EN RIVER: el jugador de la Selección Argentina, cada vez más cerca de vestir la banda roja. @javigilnavarro pic.twitter.com/ymsX2HbD1y

La propuesta de la Banda contempla la compra del 50% de la ficha por una cifra cercana a los 20 millones de euros, un monto que convertiría a Almada en el refuerzo más caro de la historia de la institución. El Atlético había adquirido al futbolista por alrededor de 40 millones de euros y pretende recuperar una parte importante de esa inversión, motivo por el cual las conversaciones se enfocan en la valuación definitiva del pase.

River le ganó la pulseada al Flamengo y varios equipos europeos

En medio de las negociaciones también aparecieron otros interesados. Flamengo presentó una oferta importante para quedarse con el mediocampista, mientras que otro club brasileño también realizó una propuesta que incluía un contrato económicamente muy atractivo para el jugador. Sin embargo, el ex Vélez decidió priorizar el proyecto deportivo de River y manifestó su deseo de regresar al país, una decisión que resultó determinante para encaminar la transferencia.

THIAGO ALMADA LE DIO EL OK A RIVER PLATE Y RECHAZÓ LA OFERTA DE FLAMENGO.



Resta el acuerdo con Atlético de Madrid, en principio es €20M por el 50%.



Sería la COMPRA MÁS CARA EN LA HISTORIA del club. pic.twitter.com/U4zydZ5I6d — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026

El interés del cuadro de Núñez por el ex Atlanta United no es nuevo. La dirigencia siguió de cerca la situación del futbolista incluso durante la cita máxima y esperó la finalización del torneo para avanzar con mayor fuerza. Una vez finalizada la competencia internacional, las gestiones se intensificaron y el acuerdo personal con el volante quedó prácticamente resuelto, restando únicamente los últimos detalles con el club español.

La llegada de Thiago representaría un nuevo golpe de efecto para River en este mercado de pases, luego de una ventana de transferencias marcada por movimientos de jerarquía y por la intención del club de reforzar un plantel que buscará pelear todos los frentes durante el segundo semestre. El campeón en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026 aparece como una pieza capaz de aportar desequilibrio, creatividad y experiencia internacional.

Aunque todavía falta la oficialización, confían en que la operación llegará a buen puerto. Si no surgen inconvenientes de último momento, Thiago Almada se convertirá en nuevo jugador de River y protagonizará una transferencia récord para el fútbol argentino, en una apuesta fuerte de la dirigencia para potenciar al equipo de cara a los desafíos que tendrá por delante, tras un flojísimo arranque de semestre.