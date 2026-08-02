Deportivo Rincón, una victoria que lo acerca a mantener la categoría y pelear por el segundo ascenso

El León derrotó fácil a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el comienzo de la Reválida y continúa su recuperación en el Federal A.

Con una sólida actuación, Deportivo Rincón puso primera en la Reválida . Este domingo derrotó a Guillermo Brown por 2 a 0 y le dio continuidad a la levantada que había experimentado en el cierre de la fase regular. Es la primera vez en el año que el León gana dos partidos seguidos por el Federal A y de esta manera se aleja de la zona de descenso.

Los dos últimos de cada zona de la Reválida en los promedios bajarán de categoría, pero con este triunfo el equipo de Germán Noce se alejó a 12 puntos de los últimos puestos cuando quedan 21 en disputa.

La superioridad del local se notó desde el comienzo, porque generó varias situaciones. Carlos Estéves y Cristóbal Valbuena tuvieron sus chances, pero no pudieron abrir el marcador.

De todas formas, llegando a los 32' del primer tiempo, Facundo Cruz se dio el gusto de marcar en su primer partido jugando en el Elías Moisés Gómez.

El trámite fue casi todo del León. La actuación fue muy elogiada por su gente, que vio la mejor producción del equipo en lo que va de la temporada.

Diez minutos más tarde, Ezequiel Ávila aumentó la diferencia con un gran remate lejano que dejó sin chances al arquero Agustín Grinovero, que igual fue de lo mejor de su equipo.

En el complemento, Rincón estuvo más cerca del tercero que su rival del descuento, pero el resultado ya no se alteró. El Oso Sánchez apenas tuvo que intervenir una vez para tapar una pelota, pero el triunfo neuquino nunca estuvo en riesgo.

Además, el local comenzó con el pie derecho en su grupo B, donde los primeros cinco pasarán a los cruces por el segundo ascenso. En esta misma zona, también ganaron FADEP de Mendoza, Sol de Mayo y Germinal de Rawson, mientras que Costa Brava y San Martín de Mendoza igualaron 2 a 2.