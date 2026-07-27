Federal A: Cipo y Deportivo Rincón ya tienen rivales para la próxima fase

Este domingo finalizó la etapa regular del Federal A. El albinegro jugará la zona Campeonato, mientras que el León irá a la Reválida.

Con la última fecha de la fase regular, que concluyó este domingo, terminó la primera parte del Federal A. Los mejores equipos de cada una de las cuatro zonas irán a la zona Campeonato , mientras que el resto disputará la Reválida . En el primer grupo está Cipo , que ganó la zona 3, mientras que Deportivo Rincón integrará la otra porción del certamen.

El albinegro había ganado en la anteúltima fecha y después tuvo libre. Eso, sumado a la postergación por la final del Mundial, le dio tres semanas de descanso al Capataz, que esperó el resto de los resultados de este domingo que le certificaron el "1" de su grupo por segundo año consecutivo.

Ahora, el albinegro tendrá a los rivales que ya conoce de este mismo año: Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras. El globo mendocino sacó el punto que le faltaba esta tarde ante FADEP con el 0 a 0.

A ellos se suman los del grupo 4: Olimpo de Bahía Blanca, Alvarado de Mar del Plata, Kimberley de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.

El aurinegro no solo ganó su zona, sino que fue el mejor del país en el primer semestre, ya que sacó 31 puntos sobre 16 partidos jugados.

Fuente: Promiedos

El último que faltaba es el mejor quinto de los grupos de diez equipos de la fase regular, la 1 la 2. Allí aparece Juventud Antoniana, que luego de golear de visitante a Boca Unidos en Corrientes se quedó con el quinto lugar de la zona 2 y será parte del nonagonal donde estará el albinegro.

El club salteño deberá recorrer distancias larguísimas, con todo lo que eso significa desde lo económico.

Uno de los tantos temas de cara al sorteo de este lunes, donde saldrá el fixture para la segunda fase, el gran tema para Cipo y el resto de los equipos es sabe quiénes tendrán que viajar a Salta y quienes serán locales de Antoniana.

Omar Novoa

Tanto la zona Campeonato como la Reválida se disputarán a una sola rueda, al igual que el año pasado, por lo cual la próxima etapa durará la mitad que la primera fase.

Los rivales de Rincón

El León se sacó la mufa el sábado y volvió a ganar de visitante el sábado, algo que no pasaba hace más de un año. Además, los tres puntos le permiten comenzar la Reválida con seis unidades de ventaja respecto del descenso, ya que el primer objetivo ahora será mantener la categoría y luego ir por el camino largo del segundo ascenso.

Rincón ya sabía que en la Reválida enfrentará a Juventud Unida de San Luis, Costa Brava, San Martín de Mendoza, Círculo Deportivo, Santamarina de Tandil, Brown de Madryn y Germinal de Rawson. El que se sumó a ese grupo es FADEP de Mendoza, que este domingo empató con Huracán y no pudo entrar a la zona Campeonato en su primera temporada en la categoría.