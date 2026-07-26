El sorpresivo posteo de Scaloni a una semana de la final del Mundial

Una semana después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España , el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni , rompió su silencio con un descargo emotivo a través de sus redes sociales.

El entrenador, que suele mantenerse alejado de los reflectores digitales , eligió ese canal para dirigirse directamente a los hinchas y al equipo, en un mensaje que mezcló dolor, gratitud y orgullo .

Scaloni comenzó su texto reconociendo la montaña rusa emocional que vivió en los siete días posteriores a la caída en la final. "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría , el llanto con una sonrisa , la angustia con la tranquilidad , los nervios con la calma , puedo sentarme a escribir", expresó el DT, que admitió no ser amigo de las redes sociales pero consideró que eran "el mejor medio" para llegarle a la gente.

El mensaje tuvo un tono profundamente humano, alejado de las formalidades del cargo. El campeón del mundo en Qatar 2022 no ocultó su frustración por no haber podido repetir la hazaña, y pidió disculpas con una frase que resonó fuerte: "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría", algo que, según admitió, podría haber servido para "olvidar todo lo feo de la vida", aunque sea por unos días.

"Mis guerreros": el elogio de Scaloni a sus jugadores

Más allá del resultado adverso, Scaloni puso el foco en el camino recorrido y en el espíritu de su grupo. Con una definición que ya había compartido en privado con su esposa, llamó a sus dirigidos "mis guerreros", y enumeró una serie de valores que, para él, constituyen el verdadero trofeo: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro".

Con esas palabras, el técnico buscó poner en valor la entrega de un plantel que, pese a la derrota, mantuvo la identidad competitiva que lo caracteriza. El mensaje fue, ante todo, un reconocimiento al sacrificio de un grupo que llegó a otra final del mundo y cayó en el último escalón, pero que nunca dejó de pelear.

Agradecimiento total y un guiño a los que trabajan en silencio

Scaloni cerró su posteo con una lista extensa de agradecimientos que evidenció su sentido de pertenencia y su mirada integral hacia todo el ecosistema que rodea a la selección. "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos, y a cada uno de ustedes por el cariño recibido", escribió.

El mensaje del DT, que en los últimos días había evitado declaraciones públicas, llegó en un momento de duelo deportivo pero también de reflexión colectiva. La selección argentina, que venía de una racha histórica, sufrió un golpe duro en la final ante España, pero Scaloni eligió levantar la mirada y destacar lo construido por encima de la derrota.

Un cierre con futuro incierto

El posteo de Scaloni no incluyó referencias explícitas a su continuidad al frente del equipo, algo que había sido motivo de especulación en las últimas horas. Sin embargo, el tono de gratitud y pertenencia que atravesó todo el mensaje dejó entrever que el vínculo del entrenador con el grupo y con la AFA sigue siendo fuerte y profundo.

La selección argentina ahora se toma un respiro antes de retomar la actividad, y Scaloni, con este escrito, dejó claro que, más allá del resultado, el legado de entrega y lucha es lo que realmente define a este equipo. Como él mismo lo resumió: "Eso es el verdadero trofeo".