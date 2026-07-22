Roberto Ayala habló de las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026

El ayudante de campo de Scaloni pidió disculpas por golpear a un jugador rival tras la derrota el último domingo.

Los últimos días han sido escenario de un sinfín de teorías conspirativos sobre la final del Mundial 2026 . La derrota 1 a 0 de Argentina ante España fue mucho más grande desde el juego que desde el resultado y para algunos eso destapa sospechas.

Mientras que la selección llegó al final de la Copa del Mundo con notables problemas físicos y lejos de su mejor versión, a través de las redes sociales y algunos programas de streaming insisten en desarrollar diferentes razones, sin fundamentos concretos, que supuestamente llevaron a Argentina a entregar el partido.

En ese contexto, tanto Lionel Scaloni como los jugadores y su cuerpo técnico se encargaron de negar estas ideas en sus expresiones públicas.

La palabra de Ayala

Roberto Fabián Ayala es ayudante de campo de Scaloni y tuvo un altercado con Dani Olmo, jugador de España, al cual golpeó tras el pitazo final.

Más allá de disculparse por esa situación, también fue consultado por las teorías.

“No entendemos lo de las teorías conspirativas con la Selección, porque no ha pasado nada de eso. Son cosas que escuchamos y decimos: ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’. Ha habido un equipo que te ha superado y nada más, hay que hablar de fútbol”, declaró Ayala.