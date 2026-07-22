Los hinchas de Boca festejan el debut de un jugador muy esperado

El xeneize recibirá a O'Higgins de Chile este jueves por la ida de 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Boca tiene novedades de cara al jueves, y no todo son buenas noticias. Leandro Lozano , el uruguayo que llegó con todo, se queda afuera del partido contra O’Higgins por la Copa Sudamericana . Se resintió en el entrenamiento del martes y, aunque los médicos esperan, el cuerpo técnico ya dijo: no se arriesga.

Pero ojo, que de las malas a veces nacen las grandes oportunidades. Porque todo indica que el reemplazante va a ser Dylan Gorosito, un pibe de 19 años que viene con el hambre de los que quieren comerse el mundo. El lateral derecho , que ya la rompió en el Mundial Sub-20 con Argentina, se ganó su lugar a pulso y ahora el Vasco Arruabarren a le da la confianza para un partido que es a todo o nada.

No es un dato menor: Gorosito ya firmó hasta 2030 y los hinchas lo vienen pidiendo. Durante la pretemporada venía siendo el primer recambio, pero la lesión de Lozano lo catapulta al once inicial.

El semestre pasado, los malos rendimientos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt llevaron a los hinchas xeneizes a pedirlo constantemente, pero Claudio Úbeda nunca lo consideró.

Lozano, que había debutado como titular ante Sarmiento y parecía dueño del puesto, ahora mira desde afuera. Pero el fútbol es así: la chance de Gorosito llegó. El pibe tiene apenas dos partidos oficiales en Primera —un empate contra Defensa en 2024 y unos minutos contra Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina—, pero esta es su gran noche.

En las redes sociales, los fanáticos xeneizes se expresaron muy contentos, incluso con memes al respecto.

Las lesiones acechan a Boca

Después de ganarle a Sarmiento de Junín la semana pasada por Copa Argentina, Boca informó este miércoles cinco lesionados. Además de Lozano, se sumó el chileno Carlos Palacios que había ingresado el segundo tiempo. Por su parte, también se oficializó lo que ya se sabía sobre Tomás Belmonte, Milton Giménez y Adam Bareiro.

#ParteMédico



Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.



Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho.



Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.



Adam Bareiro: Discopatía lumbar.



Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo… pic.twitter.com/5NDYPKZ5Mt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Eso sí: la buena nueva es que Leandro Paredes ya está de vuelta en el predio después del Mundial. Y con el 5 en cancha y el pibe Gorosito como novedad, el Vasco terminará de ajustar los detalles en el último entrenamiento. Boca va con todo, y este juvenil tiene la chance de escribir su primera página grande en el club.