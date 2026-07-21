Boca no se baja del mercado de pases: busca reforzar una posición clave tras una lesión en el plantel

El Vasco Arruabarrena habría pedido un reemplazo tras conocerse los tiempos de recuperación de un futbolista clave.

Boca empezó el segundo semestre con el pie derecho, tras vencer a Sarmiento en la Copa Argentina. A pesar del inminente comienzo del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, el Xeneize no se baja del mercado de pases. El Vasco Arruabarrena pidió un refuerzo en una posición clave.

Se trata del nueve, ya que la lesión de Adam Bareiro le demandará mayor tiempo de recuperación del esperado, y el bajo nivel de Milton Giménez no convence al entrenador, por lo que pidió que se busque en el mercado, con una alternativa que pica en punta.

El delantero que suena para reforzar a Boca es David Romero, que hizo un gran primer semestre del año con Tigre . Puede jugar en el centro del ataque o de media punta, y se caracteriza por una gran potencia y despliegue físico.

En Tigre firmó contrato hasta 2030, aunque el club está negociando para que salga en este mercado de pases: tiene ofertas importantes desde Arabia e Italia. El club argentino busca quedarse con un porcentaje del pase para una futura venta.

Ante la lesión de Adam Bareiro y el bajo rendimiento de Milton Giménez, Boca busca un centrodelantero en el mercado de pases. El nombre que hoy pica en punta es el de David Romero, futbolista de 23 años que milita en Tigre y tuvo un destacado primer semestre del 2026. La… pic.twitter.com/NtAfZTxfrr — TyC Sports (@TyCSports) July 21, 2026

Según la información de los diferentes periodistas especializados, ante el interés de Boca, el futbolista pidió detener las negociaciones con los otros clubes, porque prefiere jugar en el Xeneize. Tigre no tiene problemas en vender al fútbol argentino, sabiendo que es una vidriera mucho mayor que otros mercados.

El mayor problema para esta negociación puede estar en el precio que le pone Tigre: el Matador pediría ocho millones de dólares por una parte de la ficha, un monto difícil de afrontar para Boca, que ya viene de desembolsar una cifra similar en Sebastián Villa.

Chegou 3 propostas para o atacante David Romero, do Tigre:

Uma da Itália: 9 milhões de dólares por 80% do jogador.

Uma da Arábia: 12 milhões de dólares por 100% do jogador.

Uma do Boca Juniors: 5 milhões de dólares, com o bom relacionamento dos times, eles devem chegar em… https://t.co/WrggXcPcDU pic.twitter.com/WnTIMp8yHZ — Luiz Henrique (@luizstival1902) July 21, 2026

La lesión que complica a Boca para la Copa Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena sufrió un contratiempo en la práctica de este martes en Boca Predio de cara al armado del equipo pensando en el debut en la Copa Sudamericana de este jueves. Se lesionó Leandro Lozano, el primer refuerzo que llegó para ocupar el lateral derecho tras la decisión de no tener en cuenta a Juan Barinaga ni Marcelo Weigandt.

Charly se fue a hacer estudios debido a la molestia y se aguardan los resultados. En caso de que no llegue al jueves, el reemplazante será el juvenil Dylan Gorosito, quien no tuvo oportunidades con Claudio Ubeda pero subió al plantel profesional desde el primer día del ciclo del Vasco.

ÚLTIMO MOMENTO | LEANDRO LOZANO EN DUDA PARA EL JUEVES.



NO terminó la práctica y están haciéndole ESTUDIOS.



Ante esta situación, DYLAN GOROSITO se perfila como TITULAR.



@juliopavoni pic.twitter.com/aopXfe0dCN — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 21, 2026

Por otro lado, la buena noticia para el DT del Xeneize es que se reincorporó a los entrenamientos el capitán, Leandro Paredes, un día después de volver al país tras su actuación en el Mundial.

A pesar de la información de que el volante habría jugado los últimos tres partidos de la Copa del Mundo con una fisura de costilla, lo que generó una fuerte alarma en Boca por la inminente serie de Copa Sudamericana, Paredes le comunicó al cuerpo técnico que está a disposición para jugar el jueves en La Bombonera. Se analizará su condición física en los próximos entrenamientos para ver si puede jugar de titular.